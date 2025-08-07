Türkiye-Japonya dostluğu afet eğitimiyle taçlandı

Türkiye ile Japonya arasında 135 yıl önce başlayan dostluk, iki ülke arasında deprem eğitimine ilişkin mutabakat zaptıyla taçlandı. Türk Japon Vakfı (TJV) ile Japonya'nın Wakayama Valiliği arasında, deprem ve tsunamiye karşı afet önlemleri kapsamında gençlik değişim programlarını teşvik etmeye yönelik işbirliği anlaşması imzalandı. Ankara'da TJV Kültür Merkezi'ndeki etkinlikte imzalanan anlaşmaya göre, Wakayama Valiliği'nden afetlerle ilgisi olan 16-22 yaş grubu öğrencilerinden 7 kişi Türkiye'ye gelecek. Türkiye'den de Japonya'ya 7 kişi gidecek. Gençlere afet eğitimi, afet anında karşılaşılan sorunlarla nasıl mücadele edileceği, afet sonrası neler yapılacağı, afetin etkilerinin nasıl tolere edilebileceği konusunda karşılıklı eğitimler verilmesi planlanıyor. Önümüzdeki yıl başlayacak olan projede eğitimlerin ilk etapta 5 yıl süreceği öğrenildi.SABAH'a konuşan TJV Başkanı Prof. Dr. Nejat Bora Sayan bu senenin, Japonya'nın Kuşimoto şehri açıklarında tayfuna yakalanarak batan ve sadece 69 kişinin sağ kurtulduğu Ertuğrul Fırkateyni kazasının 135'inci yılı olduğuna vurgu yaparak, "Hem anma yapıldı hem de böyle önemli bir projeye imza atıldı" dedi. Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Katsumata Takahiko, "Dost kara günde belli olur" derken, Kuşimoto Belediye Başkanı Taşima Katsumasa ise Türkiye ile Japonya'nın geçmişte yaşadığı büyük depremlerde birbirine yardım ederek bunlara karşı ortak bilinç geliştirildiğini söyledi.