Türkiye Japonya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Türkiye Japonya voleybol maçı bu gece yarısı oynanacak. Milletler Ligi puan durumunu derinden etkileyecek maç için araştırmalar devam ediyor. Seri başı olmak için Filenin Sultanlarının bu maçı kazanması önemli. Voleybolseverler de Türkiye Japonya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? sorusunu yöneltiyor. Peki, Türkiye voleybol maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman? İşte detaylar!