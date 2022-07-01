Haberler Yaşam Haberleri Türkiye Japonya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 1.7.2022 10:18

Türkiye Japonya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Türkiye Japonya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Türkiye voleybol maçı bu akşam oynanacak. Milletler Ligi üçüncü hafta maçları üçüncü maçı bugün oynanacak. Grup ikincisi Japonya ile Filenin Sultanları karşı karşıya gelecek. Türkiye Japonya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta soruları yöneltiliyor. Grup 6’ncısı Türkiye, daha üst sıralara çıkmak istiyor. Peki, Türkiye voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte milli takım maçı hakkında detaylar!

Türkiye Japonya voleybol maçı bu gece yarısı oynanacak. Milletler Ligi puan durumunu derinden etkileyecek maç için araştırmalar devam ediyor. Seri başı olmak için Filenin Sultanlarının bu maçı kazanması önemli. Voleybolseverler de Türkiye Japonya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? sorusunu yöneltiyor. Peki, Türkiye voleybol maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman? İşte detaylar!

TÜRKİYE JAPONYA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye Japonya voleybol maçı bu gece oynanacak. Üçüncü haftanın üçüncü maçı Türkiye Japonya 1 Temmuzu 2 Temmuza bağlayan gece 2.00'da oynanacak.

TÜRKİYE JAPONYA VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye Japonya voleybol maçı bu gece TRT SPOR ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

FİLENİN SULTANLARI MİLLETLER LİGİ MAÇ TAKVİMİ 2022

29 Haziran 2022 / Kanada - Türkiye maçı

30 Haziran 2022 / Türkiye – Hollanda maçı

1 Temmuz 2022 (gece) / Türkiye – Japonya maçı

2 Temmuz 2022 / Türkiye – ABD maçı

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Türkiye Japonya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda?
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