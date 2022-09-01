Türkiye Karadağ basketbol maçı canlı izle ekranı ile 84 milyon A Milli Takım'a destek verecek. Eurobasket 2022 bugün itibariyle başladı ve milliler madalya istiyor. Türkiye Karadağ maçı canlı yayın ekranında 12 Dev Adam'ın madalya yürüyüşü izlenebilir. İşte NTV ile Türkiye Karadağ maçı canlı izle ekranı!
TÜRKİYE KARADAĞ BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Türkiye Karadağ basketbol maçı, 1 Eylül 2022 Perşembe günü saat 17:15'te başlayacak.
TÜRKİYE KARADAĞ BASKETBOL MAÇI HANGİ KANALDA?
Gürcistan'ın başkenti Tiflis'teki Tiflis Arena'da oynanacak Türkiye Karadağ basketbol maçı, NTV'den canlı olarak yayınlanacak.
A Milli Takım, Karadağ karşısında salondan galip ayrılarak organizasyona iyi bir başlangıç yapmaya çalışacak.
TÜRKİYE KARADAĞ MAÇI NEREDE OYNANACAK?
Grubun ilk maçı, ev sahiplerden biri olan Gürcistan'ın başkenti Tiflis'teki Tiflis Arena'da oynanacak.
12 DEV ADAM EUROBASKET MAÇ TAKVİMİ
3 Eylül Cumartesi:
17.15 Bulgaristan-Türkiye
4 Eylül Pazar:
20.00 Türkiye-Gürcistan
6 Eylül Salı:
14.30 Belçika-Türkiye
7 Eylül Çarşamba:
14.30 Türkiye-İspanya