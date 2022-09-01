Türkiye Karadağ basketbol maçı canlı izle ekranı ile 84 milyon A Milli Takım'a destek verecek. Eurobasket 2022 bugün itibariyle başladı ve milliler madalya istiyor. Türkiye Karadağ maçı canlı yayın ekranında 12 Dev Adam'ın madalya yürüyüşü izlenebilir. İşte NTV ile Türkiye Karadağ maçı canlı izle ekranı!