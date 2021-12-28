Haberler Yaşam Haberleri Türkiye-Kore Dostluk Ormanı’na fidanlar dikildi
Giriş Tarihi: 28.12.2021 19:59 Son Güncelleme: 28.12.2021 20:06

Türkiye-Kore Dostluk Ormanı’na fidanlar dikildi

BARIŞ SAVAŞ BARIŞ SAVAŞ
Türkiye-Kore Dostluk Ormanı’na fidanlar dikildi

Orman yangınları sonrasında Kore halkının da dahil olduğu kampanyayla bağışlanan fidanlar, Türkiye’deki 4. Türk-Kore Dostluk Ormanı’nda törenle dikildi. Törene katılan Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, “Yeşil bizim ciğerlerimizdir. Kardeş Kore Cumhuriyetine bu destekleri için çok teşekkür ediyoruz. Burada yetişecek ağaçların toplumumuza örnek olmasını Cenab-ı Hak’tan niyaz ediyorum” ifadelerinde bulundu

2021'de yaşanan orman yangınları sonrası Kore Cumhuriyeti vatandaşlarının da yardımlarıyla başlayan fidan bağışı kampanyası kapsamında Türkiye'deki 4'üncü "Türk-Kore Dostluk Ormanı" Pendik Ballıca bölgesinde kuruldu. 50 binden fazla fidan törenle Ballıca Fidan Dikme Alanı'nda dikildi. Fidan dikimi törenine Belediye Başkanı Ahmet Cin, ÇEKUD Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Eyüp Debik, Kore Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Sung Kyu-Woo, İstanbul Orman Bölge Müdürü Yusuf Şahin, Türkiye Voleybol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Kazım Şahin Gürkan, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Müdür Yardımcısı Mumin Yıldıztaş, Pendik Kaymakamına vekaleten Kartal Kaymakamı Abdullah Demir katıldı. Alanda aynı zamanda ilçe genelindeki okullardan öğrenciler, izciler ve çevre gönüllüleri de yer aldı.

Törende konuşmasını yapan Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin: "Yakın zamanda ülkemizde çıkan orman yangınları sebebiyle hassasiyet gösteren Kore Cumhuriyetine ve Koreli sporcularımıza teşekkür ediyoruz. Projenin İstanbul ayağı burada gerçekleşiyor. Yeşil bizim ciğerlerimizdir. Kardeş Kore Cumhuriyetine bu destekleri için çok teşekkür ediyoruz. Burada yetişecek ağaçların toplumumuza örnek olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum." ifadelerinde bulunarak iki ülkenin dostluk bağlarına değindi. Fidanların nasıl dikileceği anlatıldıktan sonra alana geçen katılımcılar fidanlarını dikti, ağaçlara can suyu verdi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den A Haber-A Para ortak yayınında önemli açıklamalar: TL mevduatlar 38 milyar arttı
Ankara'da define skandalı! Dere ıslahı diye kazdılar kepçeyle hazine aradılar
Son dakika haberi: TURKOVAC aşısında randevular başlıyor! Etkinlik oranı da açıklandı!
Berdan Mardini'yi Gökhan Göz ile aldatan Fatoş Yelliler'in evli erkekler ile mesajları ifşa oldu! Gökhan Göz açtı ağzını yumdu gözünü!
SON DAKİKA: Avcılar Belediyesi’ne Karaarslan operasyonu! FETÖ’nün Belediyeler İmamı gözaltında
'Var mısın Yok musun?' ile ünlenen Nursel Ergin komşusu Pınar Deniz'i ifşa etti: Kulağımı dayayıp dinliyorum...
SON DAKİKA: Savcı Özlem doğum günü kutlamasında ölmüştü! Babadan korkunç iddia: Öldükten sonra...
Burası Türkiye'nin başkenti Ankara'da bir mahalle! Vatandaş isyan etti: Böyle rezillik görmedim. Mansur Yavaş geldi biz unutulduk
Turgut Toplusoy'a büyük şok! Milyonluk tabloları çalıp kaçtı
Benim CHP’li adayım
ARKADAŞINA GÖNDER
Türkiye-Kore Dostluk Ormanı’na fidanlar dikildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA