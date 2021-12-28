Türkiye –Kore Dostluk Ormanı’na fidanlar dikildi

2021'de yaşanan orman yangınları sonrası Kore Cumhuriyeti vatandaşlarının da yardımlarıyla başlayan fidan bağışı kampanyası kapsamında Türkiye'deki 4'üncü "Türk-Kore Dostluk Ormanı" Pendik Ballıca bölgesinde kuruldu. 50 binden fazla fidan törenle Ballıca Fidan Dikme Alanı'nda dikildi. Fidan dikimi törenine Belediye Başkanı Ahmet Cin, ÇEKUD Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Eyüp Debik, Kore Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Sung Kyu-Woo, İstanbul Orman Bölge Müdürü Yusuf Şahin, Türkiye Voleybol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Kazım Şahin Gürkan, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Müdür Yardımcısı Mumin Yıldıztaş, Pendik Kaymakamına vekaleten Kartal Kaymakamı Abdullah Demir katıldı. Alanda aynı zamanda ilçe genelindeki okullardan öğrenciler, izciler ve çevre gönüllüleri de yer aldı.

Törende konuşmasını yapan Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin: "Yakın zamanda ülkemizde çıkan orman yangınları sebebiyle hassasiyet gösteren Kore Cumhuriyetine ve Koreli sporcularımıza teşekkür ediyoruz. Projenin İstanbul ayağı burada gerçekleşiyor. Yeşil bizim ciğerlerimizdir. Kardeş Kore Cumhuriyetine bu destekleri için çok teşekkür ediyoruz. Burada yetişecek ağaçların toplumumuza örnek olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum." ifadelerinde bulunarak iki ülkenin dostluk bağlarına değindi. Fidanların nasıl dikileceği anlatıldıktan sonra alana geçen katılımcılar fidanlarını dikti, ağaçlara can suyu verdi.