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Giriş Tarihi: 17.12.2021 17:00 Son Güncelleme: 17.12.2021 17:14

Türkiye küçük çocuğu 4 köpeğin saldırısından kurtaran kadını konuşuyor

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Türkiye küçük çocuğu 4 köpeğin saldırısından kurtaran kadını konuşuyor

Kayseri'de okulundan çıktıktan sonra evinin yolunu tutan 9 yaşındaki Umut Alaca, pazar yerine geldiğinde 4 köpeğin saldırısına uğradı. O sırada yoldan geçen bir kadın hiç tereddüt etmeden köpeklerin üzerine yürüyerek küçük çocuğu kurtardı. Yürekli kadının cesur hareketi sosyal medyanın kısa sürede viral oldu. Umut’un babası Ferit Alaca; “Oğlumu kurtaran kadını aradık ama bulamadık. Kendisine minnettarız” dedi.

Merkez Kocasinan İlçesi Yavuzlar Mahallesinde okuldan evine dönen öğrenci Umut Alaca'ya biranda 4 köpek birden saldırdı. Hızla üzerine doğru koşan köpeklerden kaçmak isterken yere düşen Umut Alaca, çığlıklar atarken, bu sırada yoldan geçen bir kadın çocuğun yardımına koştu. Köpeklerin saldırdığı küçük çocuğu kurtarmak için biranda köpeklerin üzerine doğru koşmaya başlayan kadın, köpekleri uzaklaştırmayı başardı. Küçük çocuğu yerden kaldıran kimliği belirsiz kadın sosyal medyada günün kahramanı oldu. Çeşitli yerlerinden yaralanan öğrenci U.A ise hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

OĞLUMU KURTARAN KADINA MİNNETTARIZ

Oğlu Umut'un köpek saldırısı sonucu yaralandığını belirten baba Ferit Alaca; "Oğlum okuldan gelirken köpeklerin saldırısına uğruyor. O sırada oradan geçen bir kadın köpeklerin üzerine koşarak oğlumdan uzaklaştırıyor. İsmini bilmediğimiz o kadın sayesinde oğlum bu saldırıyı hafif atlattı. Kendisine ulaşmaya çalıştık ama bulamadık. Kendisinden Allah razı olsun. Kendisine minnettarız. Köpeklerin saldırısı sonucu oğluma 5 gün rapor verdiler. Bacaklarından ve sırtından yaralanmış. Eğer oğlum yüzüstü düşmeseymiş daha fazla yaralanırmış. Belediyelerimizden isteğimiz başıboş köpekleri toplayıp barınağa götürmeleri. Benim oğlumun başına geldi başkasının evladının başına gelmesin" diye konuştu.

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Türkiye küçük çocuğu 4 köpeğin saldırısından kurtaran kadını konuşuyor
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