Türkiye kültür yolu festivalindeki son durak Antalya!



Ersoy, bu bakış açısıyla Bakanlık olarak yeni bir vizyon ortaya koyduklarını anlatarak, "Kültür ve Sanatla Bütünleşmiş Bir Turizm" anlayışıyla geliştirilen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin hayata geçirildiğini dile getirdi. Bakan Ersoy, "Türkiye Kültür Yolu Festivali katılımcı sayısı ile bugün dünyanın en büyük festivali haline geldi. 4 yıl önce bir şehirde başladığımız, bu yıl 7 bölgede 16 şehirde devam ettirdiğimiz festival Avrupa'nın en seçkin kültür sanat festivallerini bünyesinde barındıran Avrupa Festivaller Birliği üyeliğine kabul edildi. Burada temel amacımız ülkemizin kültür ve sanat alanındaki değerleriyle uluslararası sanatçıların bir araya gelmesiyle ortaya çıkacak zenginliği halkımızla buluşturmaktır." ifadesini kullandı.

"KÜLTÜRÜN VE SANATIN HER ALANINA YATIRIM YAPMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Türkiye'nin 7 bölgesinde, birçok farklı şehrin sokaklarında sanatın etkisinin hissedildiğini vurgulayan Ersoy, dünyanın en önemli sanatçılarının konserlerde ağırlandığını, çağdaş sanatın en seçkin örneklerinin ve geleneksel sanatların usta isimlerinin halkla buluştuğunu dile getirdi.

Festivallerin şehirlere önemli katkılar sunduğuna değinen Ersoy, şunları kaydetti:

"Kültür Yolu Festivallerimizle şehirlerin somut ve somut olmayan miraslarını herkesle buluşturmayı ve şehirlerimizi marka şehirler haline getirmeyi hedeflediğimiz bir kültür ve turizm atılımı gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Biz, insanlığın karşılaştığı her türlü zorluğa karşı, kültürün ve sanatın iyileştirici yanına, dünyayı güzelleştirici etkisine sonuna kadar inanıyoruz. Bu nedenle Bakanlık olarak kültürün ve sanatın her alanına yatırım yapmaya devam edeceğiz."