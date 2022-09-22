Türkiye Lüksemburg milli maç canlı izle! Uluslar Ligi Türkiye Lüksemburg maçı canlı yayın kanalı izle!

A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar Ligi C Grubu 5. Hafta maçları kapsamında Lüksemburg Milli Takımıyla karşılaşıyor. Grupta başarılı bir profil çizen ay-yıldızlı millilerimiz 5 haftalık periyodu kayıpsız tamamlamayı hedefleyerek sahaya mutlak galibiyet için çıkıyor. Öte yandan milli maç canlı yayın izlemek isteyen futbolseverler yoğun şekilde "Türkiye Lüksemburg milli maç canlı izle" şeklinde araştırmalarını sürdürüyor.
UEFA Uluslar Ligi Türkiye Lüksemburg maçı canlı izle linki ve millilerimizin sahaya çıkacağı ilk 11 detayları şöyle;
TÜRKİYE XI:
Uluslar Ligi Türkiye Lüksemburg maçı 22 Eylül 2022 Perşembe günü saat 21:45'te başlayacak. Mücadele TRT1 ekranlarında naklen yayınlanacak.
Aşağıdaki linkle Türkiye - Lüksemburg milli maçını başlama saatinden itibaren canlı olarak izleyebilirsiniz.
https://www.trtizle.com/canli/tv/trt-1
Lüksemburg Milli Takımı Teknik Direktörü Luc Holtz, Türkiye'nin takım gibi hareket eden bir takım olduğunu belirterek, grupta ikincilik şansı için oynayacaklarını söyledi.
UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta bugün Türkiye ile karşılaşacak Lüksemburg'un teknik direktörü Luc Holtz ve futbolcu Lars Gerson, karşılaşmanın yapılacağı Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında konuştu.
Maçta ne olacağını tam kestiremediklerini belirten Holtz, maç kadrosuna bu akşamki son antrenmandan sonra karar vereceğini aktardı.
Stefan Kuntz hakkında "Bu akşam çok iyi bir hocaya karşı oynayacağız. Çok başarılı, geçmişi olan bir hocaya karşı oynayacağız. Bu bizim için önemli bir unsur." diyen Holtz, "Bugünkü maçta defansif mi oynayacaksınız?" sorusuna karşılık da "Tabii ki savunmaya çok önem vereceğiz. Ancak topla oynadığımız zamanlarda da kendi kalitemizi, başarımızı göstermek istiyoruz. Top tutmakta zorlanabiliriz ama topun peşinden koşmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.
Oyuncularından bugünkü maçta daha cesur bir oyun ortaya koymalarını istediğini de kaydeden teknik adam, "Türk milli takımında özel olarak önlem alacağı oyuncular olup olmadığına" ilişkin soruyu da şu sözlerle yanıtladı:
"Tabii ki dikkat etmemiz gereken oyuncular olacak. Türkiye hem bireysel hem kolektif olarak çok iyi oynayan bir takım. Oyuncuların tek tek kalitesinden bahsetmeye gerek yok. Son derece iyi, hücum oynayan bir takım. İsim olarak belirtemiyorum, hepsinin ayrı ayrı kaliteli olduğunu söyleyebilirim. Yarınki maçta da güçlü taraflarının farkındayız. Türkiye'nin kolektif oyunu güçlü tarafı. Yarın akşam da buna göre önlemler almamız gerektiğini biliyoruz."
Lüksemburg Milli Takımı oyuncusu Lars Gerson da maça çok hazır olduğunu ve oynamak için can attığını söyledi.
Basın toplantısının ardından Lüksemburg Milli Takımı, karşılaşmanın yapılacağı Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda son idmanını yaptı. İdmanın ilk 15 dakikası, basın mensuplarına açık gerçekleşti.