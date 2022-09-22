"ÇOK BAŞARILI, GEÇMİŞİ OLAN BİR HOCAYA KARŞI OYNAYACAĞIZ"

Stefan Kuntz hakkında "Bu akşam çok iyi bir hocaya karşı oynayacağız. Çok başarılı, geçmişi olan bir hocaya karşı oynayacağız. Bu bizim için önemli bir unsur." diyen Holtz, "Bugünkü maçta defansif mi oynayacaksınız?" sorusuna karşılık da "Tabii ki savunmaya çok önem vereceğiz. Ancak topla oynadığımız zamanlarda da kendi kalitemizi, başarımızı göstermek istiyoruz. Top tutmakta zorlanabiliriz ama topun peşinden koşmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Oyuncularından bugünkü maçta daha cesur bir oyun ortaya koymalarını istediğini de kaydeden teknik adam, "Türk milli takımında özel olarak önlem alacağı oyuncular olup olmadığına" ilişkin soruyu da şu sözlerle yanıtladı: