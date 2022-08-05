Türkiye minik Eda’ya umut oldu! Tedavisi için 1,8 Milyon dolar toplandı

YARDIM KAMPANYASI ÇIĞ GİBİ BÜYÜDÜ

Çaresiz aile, yaptıkları araştırmalarda, kızlarının Macaristan'da uygulanan ve yüzde 95 oranında başarı sağlanan tedaviyle iyileşebileceğini öğrendi. Baytekin ailesi, 1.8 Milyon Dolarlık, yaklaşık 33 milyon lira tedavi masrafları için, Valilik izniyle yardım kampanyası başlattı. 640 gün önce başlatılan kampanyaya, başta Bursalılar ve gönüllü anneler olmak üzere tüm ülkeden büyük destek yağdı. Çığ gibi büyüyen kampanyada, gerekli tedavi masrafı olan 1,8 Milyon dolar sonunda toplandı.