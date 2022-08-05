Türkiye minik Eda’ya umut oldu! Tedavisi için 1,8 Milyon dolar toplandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşayan 30 yaşındaki Hatice Baytekin'in, 4 yıl önce dünyaya getirdiği kızı Eda'nın doğumundan sonra fiziksel hareketlerinde hızlı bir yavaşlama görüldü.
Ayaklarını hareket ettiremeyen ve emekleyemeyen minik Eda, ailesi tarafından hastaneye götürüldü. Minik Eda'ya, 'gevşek bebek sendromu' olarak bilinen SMA tip 1' hastalığı teşhisi konuldu.
YARDIM KAMPANYASI ÇIĞ GİBİ BÜYÜDÜ
Çaresiz aile, yaptıkları araştırmalarda, kızlarının Macaristan'da uygulanan ve yüzde 95 oranında başarı sağlanan tedaviyle iyileşebileceğini öğrendi. Baytekin ailesi, 1.8 Milyon Dolarlık, yaklaşık 33 milyon lira tedavi masrafları için, Valilik izniyle yardım kampanyası başlattı. 640 gün önce başlatılan kampanyaya, başta Bursalılar ve gönüllü anneler olmak üzere tüm ülkeden büyük destek yağdı. Çığ gibi büyüyen kampanyada, gerekli tedavi masrafı olan 1,8 Milyon dolar sonunda toplandı.
OYUNLAR OYNAYIP ŞEHİR TURU ATTILAR
Akşam saatlerinde sonuçlanan yardım kampanyası büyük bir mutluluk yaşayan Baytekin ailesi ve gönüllü anneler ile duyarlı vatandaşlar bir araya gelerek oyunlar oynadı.
Kent merkezinde araçlarla konvoy yapan grup daha sonra sokakta halay çekip, başarıyı kutladılar. Kutlamalara Eda ve annesi Hatice Baytekin de katıldı.
"SAĞLIKLI HALLERİNİ DE PAYLAŞACAĞIZ"
Açıklama yapan Eda'nın annesi Hatice Baytekin, "Kızım ölümcül bir kas hastalığı ile mücadele ediyordu. Valilik onaylı kampanya başlatmıştık. Kampanyamız bugün itibariyle başarıyla sona erdi. Bize destek veren herkese teşekkür ediyorum. Ümidim kızımın sağlıklı hallerini sizlerle en kısa zamanda paylaşmak istiyorum. Mutluluğumuzu oyunlar oynayarak taçlandırmak istedim. 4 sene boyunca çok ağladık. Herkesten Allah razı olsun" dedi.