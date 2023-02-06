Türkiye nüfusu 85 milyon 279 bin 553 kişi oldu

Türkiye İstatistik Kurumu, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını açıkladı. Bu veilere göre Türkiye'de ikamet eden nüfus, 31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla bir önceki yıla göre 599 bin 280 kişi artarak 85 milyon 279 bin 553 kişiye ulaştı. Erkek nüfus 42 milyon 704 bin 112 kişi olurken, kadın nüfus 42 milyon 575 bin 441 kişi oldu. Diğer bir ifadeyle toplam nüfusun yüzde 50,1'ini erkekler, yüzde 49,9'unu ise kadınlar oluşturdu. Öte yandan ülkemizde ikamet eden yabancı nüfus bir önceki yıla göre 31 bin 800 kişi artarak 1 milyon 823 bin 836 kişi oldu. Bu nüfusun yüzde 49,5'ini erkekler, yüzde 50,5'ini kadınlar oluşturdu.

KOCAELİ'NDE NÜFUS 2 MİLYON 79 BİN 72 OLDU

Türkiye İstatistik Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilere göre, Kocaeli ilinde ikamet eden nüfus, 45 bin 631 kişi artarak, 31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla 2 milyon 79 bin 72 oldu.Nüfus yoğunluğu olarak tanımlanan bir kilometrekareye düşen kişi sayısı 2022 yılında Kocaeli ilinin nüfus yoğunluğu 576 olmuştur. 2022 yılında Kocaeli'nin yıllık nüfus artış hızı ise binde 22,2 olarak gerçekleşti.