Türkiye onları konuşuyor: Kamu binasına yazı yazan genç ile ona seslenen Başkan bir araya geldi

Mustafakemalpaşa ilçesi Bayır Mahallesinde bulunan ve Belediyeye ait olan bir kamu binasının duvarına "Kusura bakma gülüm biz mahalleden böyle gördük" yazarak altınada ismini yazan Alper isimli genç sosyal medyada çok eleştirilmişti. Eleştirilerin aksine Belediye Başkanı Mehmet Kanar, o gence hitaben şu paylaşımı yaptı, "Teknoloji çağındayız Alper, bunlar demode hareketler! Whatsapp durumu varken, İnstagram hikayeleri varken gönlündekileri sosyal medya duvarına mı yazsan acaba? Paylaşımı yaparken mahallenin konumunu da atarsan ilçemizin tanıtımına katkın olur. O yazıyı silerek sana yakışanı yapacağına tüm kalbimle inanıyorum güzel kardeşim" diye seslendi.

BAŞKAN ALPER İLE BULUŞTU

Çok kısa bir sürede önce Bursa daha sonra Türkiye'nin gündemine oturan bu diyalog sonrası Belediye Başkanı Mehmet Kanar Alper isimli genç ile yazdı yazdığı duvarın önünde buluştu. Bir süre sohbet eden ikili, daha sonra ellerine eldiven giyerek birlikte duvara yazılan yazıyı sildi.

"TÜM TRAFO BİNALARI SİZİNDİR DİLEDİĞİNİZ GİBİ BOYAYIN"

Genç Alper ile birlikte kolları sıvayarak duvarı boyayan Başkan Mehmet Kanar, Alper ve onun gibi grafiti merakı olan tüm gençlere önemli bir müjde verdi. Başkan Kanar, ilçedeki tüm trafo ve benzer noktaları diledikleri gibi boyamaları için gençlere tahsis ettiklerini açıkladı. Kanar, ayrıca gençlerin Mustafakemalpaşa'yı bir tuale çevirerek açık sanat galerisi yapmaları için tüm malzemeleri de karşılama sözü verdi.

BAŞKAN TELEFON NUMARASINI SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Kanar, bu güzel ve anlamlı buluşmayı," Meşhur Alper'i bulduk! Ve yakışıklı kardeşimle kolları sıvadık. Hatta bununla da yetinmedik ve çok özel bir anlaşma yaptık. Alper ve arkadaşlarının grafiti yeteneğini sergilemeleri için tüm trafo ve uygun noktaları onlara tahsis ettik. Malzemelerini de biz alacağız. Saygıdeğer Mustafakemalpaşalılar, bizim derdimiz gençlerimize had bildirmek, parmak sallamak değil. Onların, öz güvenli, kendilerini özgürce ifade ettikleri, topluma faydalı bireyler olmaları. Sevgili çocuklar ve gençler sizleri çok seviyorum. Siz isteyin biz yapalım. Hatta 533 23* * *'dan bana ulaşın lütfen (Sadece çocuklar ve gençler)" diyerek duyurdu.

Bursa ve ülke gündeminin en çok bahsettiği kişilerden biri haline gelen ve bu yüzden tedirginlik ve pişmanlık yağadığını belirten Lise 11'nci sınıf öğrencisi Alper ise, "Başkanım hayatım boyunca unutamayacağım bir yaklaşım sergiledi. Şimdi, arkadaşlarımla birlikte hayalimizi özgürce ifade edeceğimiz için büyük heyecan ve mutluluk duyuyoruz." dedi.