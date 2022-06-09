Türkiye, pandemi sürecinde örnek oldu

Türkiye, pandemi sürecinde pek çok alanda olduğu gibi yaşlıların bakımında da büyük bir başarı öyküsüne imza atıp dünyanın takdirini topladı. Avrupa'dan yaşlıların bakımından personel alımına kadar birçok alanda işbirliği teklifleri gelmeye başladı. TBMM Yaşlılar Araştırma Komisyonu çalışmalarına başladı.Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Elmas Esra Ceceli, pandemi sürecinde yaşlı bakımevlerinde dünyadaki ölüm oranlarının yüzde 30 ila 80 arasında değiştiğini, Türkiye'de ise alınan önlemler ile bunun yüzde 3-4'te kaldığını söyledi. Ceceli, "Yaşlı bakımı konusunda, dünya çapında, gerçekten şu anda takdir edilen bir ülkeyiz" dedi. Elde edilen bu başarı sonrası pek çok ülkeden gelen teklifleri de paylaşan Ceceli, "Almanya bizden yaşlı bakımı konusunda, Avrupa'daki yaşlıların Türkiye'de bakımı ve Türkiye'deki bakım personelinin Avrupa'da görevlendirilmesi konusunda talepleri oldu" diye konuştu.Ankara Üniversitesi Yaşlılık Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Sorumlu Müdürü Prof. Dr. Emine Özmete, Türkiye'de şu anda 8 milyon 245 bin 124 kişinin 65 yaş üstü olduğunu belirterek şöyle devam etti: "Yaşlı nüfusu en yüksek ilimiz Sinop, Kastamonu, Artvin, en az ise Şırnak, Hakkâri ve Şanlıurfa'dır. Burada 2040 yılı kritik. Çünkü 5 yaş altı nüfus ile 65 yaş üstü nüfus birbirine çok yaklaşacak."