Türkiye Polonya basketbol maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifresiz mi? Türkiye Polonya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

12 Dev Adam, Dünya Kupası Elemeleri ve Avrupa Şampiyonası için hazırlıklarına devam ediyor. Bu kapsamda A Milli Basketbol Takımı, Yunanistan'da düzenlenen Akropolis Turnuvası 2. maçında Polonya ile karşı karşıya gelecek. İlk maçında Gürcistan'ı 101-88 mağlup eden Milliler, galibiyet peşinde olacak. Mücadeleyi ekran başından takip etmek isteyen basketbol severler ise ''Türkiye Polonya basketbol maçı hangi kanalda?'' sorusuna yanıt arıyor. Peki, Türkiye Polonya maçı hangi kanalda yayınlanacak, şifresiz mi? Türkiye Polonya maçı ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar…

TÜRKİYE POLONYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye Polonya basketbol maçı, 18 Ağustos 2022 Perşembe günü yani bu akşam saat 18.00'da başlayacak.