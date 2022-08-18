Haberler Yaşam Haberleri Türkiye Polonya basketbol maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifresiz mi? Türkiye Polonya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 18.8.2022 10:52

Türkiye Polonya basketbol maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifresiz mi? Türkiye Polonya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Türkiye Polonya basketbol maçı için nefesler tutuldu! Ergin Ataman yönetimindeki A Milli Basketbol Takımı, Dünya Kupası Elemeleri ve Avrupa Şampiyonası için hazırlıklarını sürdürüyor. Bu kapsamda Yunanistan'da düzenlenen Akropolis Turnuvası’nda mücadele eden Milliler, 2. maçında Polonya ile kozlarını paylaşacak. Mücadeleyi izlemek isteyen basketbol severler ise ‘’Türkiye Polonya basketbol maçı hangi kanalda yayınlanacak?’’ sorusuna yanıt arıyor. Peki, Türkiye Polonya maçı hang kanalda? Türkiye Polonya maçı ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar…

Türkiye Polonya basketbol maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifresiz mi? Türkiye Polonya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

12 Dev Adam, Dünya Kupası Elemeleri ve Avrupa Şampiyonası için hazırlıklarına devam ediyor. Bu kapsamda A Milli Basketbol Takımı, Yunanistan'da düzenlenen Akropolis Turnuvası 2. maçında Polonya ile karşı karşıya gelecek. İlk maçında Gürcistan'ı 101-88 mağlup eden Milliler, galibiyet peşinde olacak. Mücadeleyi ekran başından takip etmek isteyen basketbol severler ise ''Türkiye Polonya basketbol maçı hangi kanalda?'' sorusuna yanıt arıyor. Peki, Türkiye Polonya maçı hangi kanalda yayınlanacak, şifresiz mi? Türkiye Polonya maçı ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar…

TÜRKİYE POLONYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye Polonya basketbol maçı, 18 Ağustos 2022 Perşembe günü yani bu akşam saat 18.00'da başlayacak.

TÜRKİYE POLONYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye Polonya basketbol maçı, NTV ve ntvspor.net adresinden naklen yayınlanacak.

TÜRKİYE BASKETBOL TAKIMI KALAN HAZIRLIK MAÇLARI

19 AĞUSTOS CUMA

21.00 Yunanistan-Türkiye

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Türkiye Polonya basketbol maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifresiz mi? Türkiye Polonya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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