Türkiye - Romanya maçı ne zaman, play-off hangi kanalda? 2026 Dünya Kupası Muhtemel milli maç takvimi

2026 FIFA Dünya Kupası'na katılma mücadelesi Avrupa kıtasında Play-off aşamasına ulaştı. Grup aşamasında başarılı bir performans sergileyerek Play-off biletini kapan A Milli Takımımız, turnuvaya katılmak için son engeli aşmayı hedefliyor. Futbolseverlerin büyük bir heyecanla beklediği Romanya maçı Milli Takım'ın kaderini belirleyecek. Peki; Türkiye - Romanya maçı ne zaman ve nerede oynanacak? İşte, milli maç takvimi:
FIFA 2026 Dünya Kupası Avrupa elemeleri play-off turunda Romanya ile eşleşti. Tek maç eleme sistemiyle oynanacak play-off turunda yarı final ve final mücadelesi verilecek. Seri başı takımlar arasında yer aldığımız için yarı finali evinde oynayacak A Milli Takım hedefini belirledi.
Türkiye finale kalırsa Slovakya - Kosova maçının galibiyle deplasmanda karşılaşacak.
Türkiye play-off turunu geçerek Dünya Kupası bileti alması halinde D grubunda rakipleri ABD, Paraguay ve Avustralya olacak. Müsabakaların oynanacağı stadyumlar ve maçlar netleşti. İşte, olası milli maç takvimi:
12 Haziran 2026
ABD - Paraguay / 18.00 (TSİ 04.00)
Los Angeles Stadyumu, Inglewood (ABD)
13 Haziran 2026
Avustralya - UEFA Play-Off C Galibi / 21.00 (TSİ 07.00)
BC Place Stadyumu, Vancouver (Kanada)
19 Haziran 2026
ABD - Avustralya / 15.00 (TSİ 01.00)
Seattle Stadyumu, Seattle (ABD)
UEFA Play-Off C Galibi - Paraguay / 21.00 (TSİ 07.00)
San Francisco Bay Bölgesi Stadyumu, Santa Clara (ABD)
25 Haziran 2026
UEFA Play-Off C Galibi - ABD / 19.00 (TSİ 05.00)
Los Angeles Stadyumu, Inglewood (ABD)
Paraguay - Avustralya / 19.00 (TSİ 05.00)
San Francisco Bay Bölgesi Stadyumu, Santa Clara (ABD)