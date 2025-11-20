Haberler Yaşam Haberleri Türkiye - Romanya maçı ne zaman ve nerede oynanacak? A Milli Takım'ın Dünya Kupası play-off rakibi netleşti
Giriş Tarihi: 20.11.2025 15:41 Son Güncelleme: 20.11.2025 15:47

2026 FIFA Dünya Kupası’na katılma mücadelesi veren A Milli Futbol Takımımızın Play-Off rakibi çekilen kurayla belli oldu. Milli Takımımız, zorlu Play-Off Yolu'nda finale kalmak için ilk maçını Romanya ile oynayacak. Futbolseverlerin merakla beklediği Türkiye - Romanya maçı ne zaman ve nerede oynanacak? İşte yarı finaldeki kritik randevunun detayları!

Dünya Kupası Elemelerinde Play-Off bileti alan A Milli Futbol Takımımız, kuraya 1. torbadan katılmıştı. Çekilen kura sonucu, Türkiye Play-Off Yolu'nda ilk maçını Romanya ile oynayacak. Gözler şimdi, 2026 Dünya Kupası finallerine giden yolda ilk engeli aşacak olan Milli Takımımızın maç takvimine çevrildi. Peki; Türkiye - Romanya maçı tarihi belli oldu mu? İşte, beklenen milli maç hakkında merak edilenler:

A MİLLİ TAKIM PLAY-OFF TURU RAKİBİ NETLEŞTİ

FIFA 2026 Dünya Kupası Avrupa elemeleri play-off turunda Romanya ile eşleşti. Tek maç eleme sistemiyle oynanacak play-off turunda yarı final ve final mücadelesi verilecek. Seri başı takımlar arasında yer aldığımız için yarı finali evinde oynayacak A Milli Takım hedefini belirledi.

TÜRKİYE - ROMANYA MAÇI NE ZAMAN?

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Play-Off turu 26-31 Mart 2026 tarihleri arasında oynanacak. Ülkemizin ev sahipliğinde oynanacak Türkiye - Romanya maçı tarihi 26 Mart 2025 olacak.

Türkiye finale kalırsa Slovakya - Kosova maçının galibiyle deplasmanda karşılaşacak.

FIFA 2026 D ÜNYA KUPASI NE ZAMAN?

48 takımın mücadele edeceği 2026 Dünya Kupası'nın açılış ve final tarihleri belli oldu:

Organizasyon Aşaması Tarih Yer
Açılış Maçı 11 Haziran 2026 Estadio Azteca, Mexico City / Meksika
Grup Aşaması 11 Haziran - 27 Haziran 2026 ABD, Kanada, Meksika

Son 32

Son 16

Çeyrek Final

Yarı Final

28 Haziran-3 Temmuz 2026

4-7 Temmuz 2026

9-11 Temmuz 2026

14-15 Temmuz 2026

ABD, Kanada, Meksika
FİNAL MAÇI 19 Temmuz 2026 MetLife Stadyumu, New York/New Jersey / ABD
