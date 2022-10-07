Haberler Yaşam Haberleri Türkiye sağlıkta Almanya’dan çok önde
Giriş Tarihi: 8.10.2022

Türkiye sağlıkta Almanya’dan çok önde

Avrupa’nın ilk kadın yapay kalp cerrahı Dr. Dilek Gürsoy, Türkiye’nin sağlık sistemine övgüler yağdırdı. Gürsoy, “Alman sağlık sektörü eskisi gibi değil. Türkiye’de hastaneler, servis ve kalite bakımından çok ileride” dedi

İBRAHİM TAŞ
Türkiye sağlıkta Almanya’dan çok önde
TÜRK-Alman İş İnsanları Derneği NRW'nin (TDUNRW) tarafıdan düzenlenen tophlantıda Alman ve Türk işadamları bir araya geldi. Toplantıya, Avrupa'nın ilk kadın yapay kalp cerrahı olan Dr. Dilek Gürsoy'un konuşması damga vurdu. Yıllardır Almanya'da sağlık sektöründe hizmet veren Dr. Gürsoy konuşmasında Türkiye'nin sağlık altyapısına üvgüler yağdırdı.



'TÜRKİYE SAĞLIKTA ÇOK İYİ'
Gürsoy, "Pandemide gördük. Alman sağlık sektörü eskisi gibi değil, ama Türkiye'deki sağlık sektörü çok ileride. Şehir hastaneleri ve diğer özel hastaneler servis ve kalite bakımında çok çok iyiler. Dünyanın her yerinden önemli doktorları getiriyorlar. Cidden işlerini çok iyi yapıyorlar. Verilen paranın karşılığında çok iyi hizmet sunuluyor" dedi. Almanya'da çok iyi hizmet veren bir hastane kurma çalışması içerisinde olduğunu da söyleyen Gürsoy, kuracağı hastanenin 10-12 kişilik olacağını, hasta tedavisinin yanı sıra öğrenci yetiştireceğini dile getirdi. Gürsoy, "Yapay kalp konusunda çalışmalarımız da olacak. Dünya'nın her yerinden hasta getireceğiz" diye konuştu.



'SAĞLIĞA YATIRIM YAPIN'
Sağlık sektörünün iyi para kazanılan sektör olduğunu kaydeden Gürsoy, "İş dünyası bu sektöre yatırım yapmalı. Almanya'da, sağlık sektörüne yatırım yapmaya başlandı. Şu günlerde İsveçliler, Almanya'daki hastaneleri satın alıyor" dedi. TDU-NRW Başkanı Abdullah Emili ise, düzenledikleri toplantı ile iş dünyasında Alman ve Türk İşadamlarına ulaşarak onları bir araya getirmek istediklerini ifade etti.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika | Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'den asgari ücret ve memur zammı açıklaması: Enflasyonun altında olmayacak!
Başkan Erdoğan’ın sözleri Yunan gündemini sarstı! 'Türkiye'den olağanüstü meydan okuma'
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan talimatı verdi: Asgari ücret 2023 için yeni hesaplar! İşte 'FARK' formülüyle asgari ücret zammı tabloları
AÖL sınav tarihleri takvimi açıklandı! MEB ile 2022-2023 Açık Lise 1. Dönem AÖL sınavları ne zaman ve nasıl yapılacak, online mı yüz yüze mi?
Mevlid Kandili'nde okunacak dualar nelerdir, hangi sureler ve dualar okunur? Diyanet ile Mevlid Kandili duası Arapça okunuşu ve Türkçe anlamı
EMEKLİ ZAMMI OCAK 2023 HESAPLAMA: En düşük emekli maaş zammı ne kadar, yüzde kaç olacak?
KYK BURS BAŞVURU TARİHLERİ SON DAKİKA: KYK burs başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak, başvuru şartları nelerdir?
İşte Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü çıkışının detayları! Akıl hocaları ortaya çıktı
MasterChef kim kazandı? TV8 ile 7 Ekim 2022 MasterChef masterclass ödül oyununu kim - hangi yarışmacı kazandı? İşte ödülü kazanan isim
GSB personel alımı başvuruları başladı mı, ne zaman başlıyor, şartları nelerdir? Gençlik ve Spor Bakanlığı GSB personel alımı başvuru ekranı ve tarihleri!
ARKADAŞINA GÖNDER
Türkiye sağlıkta Almanya’dan çok önde
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA