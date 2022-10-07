Türkiye sağlıkta Almanya’dan çok önde

TÜRK-Alman İş İnsanları Derneği NRW'nin (TDUNRW) tarafıdan düzenlenen tophlantıda Alman ve Türk işadamları bir araya geldi. Toplantıya, Avrupa'nın ilk kadın yapay kalp cerrahı olan Dr. Dilek Gürsoy'un konuşması damga vurdu. Yıllardır Almanya'da sağlık sektöründe hizmet veren Dr. Gürsoy konuşmasında Türkiye'nin sağlık altyapısına üvgüler yağdırdı.Gürsoy, "Pandemide gördük. Alman sağlık sektörü eskisi gibi değil, ama Türkiye'deki sağlık sektörü çok ileride. Şehir hastaneleri ve diğer özel hastaneler servis ve kalite bakımında çok çok iyiler. Dünyanın her yerinden önemli doktorları getiriyorlar. Cidden işlerini çok iyi yapıyorlar. Verilen paranın karşılığında çok iyi hizmet sunuluyor" dedi. Almanya'da çok iyi hizmet veren bir hastane kurma çalışması içerisinde olduğunu da söyleyen Gürsoy, kuracağı hastanenin 10-12 kişilik olacağını, hasta tedavisinin yanı sıra öğrenci yetiştireceğini dile getirdi. Gürsoy, "Yapay kalp konusunda çalışmalarımız da olacak. Dünya'nın her yerinden hasta getireceğiz" diye konuştu.Sağlık sektörünün iyi para kazanılan sektör olduğunu kaydeden Gürsoy, "İş dünyası bu sektöre yatırım yapmalı. Almanya'da, sağlık sektörüne yatırım yapmaya başlandı. Şu günlerde İsveçliler, Almanya'daki hastaneleri satın alıyor" dedi. TDU-NRW Başkanı Abdullah Emili ise, düzenledikleri toplantı ile iş dünyasında Alman ve Türk İşadamlarına ulaşarak onları bir araya getirmek istediklerini ifade etti.