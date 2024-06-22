Türkiye sağlıkta Batı’ya fark atıyor

Sağlık Bilimleri Üniversitesi himayesinde bu yıl ilki düzenlenen Sağlık Zirvesi'nde, ABD'den İngiltere'ye, Çin'den Malezya'ya, Meksika'dan Japonya'ya kadar 15 ayrı ülkenin sağlık sistemi masaya yatırıldı. Zirve kapsamında yapılan değerlendirmeler ışığında Türkiye'nin, sağlık alanındaki yatırımlarıyla birçok açıdan Batılı ülkelere fark attığı ortaya konuldu. Konuya ilişkin bilgi veren Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemalettin Aydın, "OECD ülkeleri arasında Türkiye sağlıkta nerede sorusunun cevabı: Amerika'ya göre başka yerdeyiz. Türkiye şu anda sağlık konusunda çok büyük atılımlar yapıyor. Ülkemiz gelişmiş Batı ülkeleriyle kıyaslandığında daha düşük kaynakla yüksek performans elde eden bir ülke. Türkiye son 20 yılda Batı'nın harcadığından daha düşük kişi başına sağlık harcamasıyla Batı'nın geldiği noktaya onlardan daha hızlı ulaştı. Yaşam süresinin uzaması, şehir hastaneleri, sağlık altyapısında yapılan dönüşüm konularında Türkiye, Batılı ülkelerden daha iyi bir noktada. Bu Türk hekimlik ve sağlık eğitiminin de üst düzeyde olduğunu gösterir" dedi.