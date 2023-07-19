Türkiye sahillerinde 5 yıldızlı halk plajı konforu

Kültür ve Turizm Bakanlığı her ihtiyaca uygun tasarladığı ücretsiz 5 yıldızlı halk plajı sayısını Türkiye genelinde 35'e ulaştıracak. Ortalama 100 bin kişinin ağırlandığı plajlarda sayı arttıkça, Türkiye genelindeki şezlong sayısı da yaklaşık 30 bine ulaşacak. Akdeniz'de 9, Ege Bölgesi'nde 5 ücretsiz halk plajını hizmete sunan Bakanlık, Antalya'da 2 bin 600 şezlong kapasitesiyle önümüzdeki günlerde vatandaşlarla buluşturacağı Küçük Çaltıcak Ücretsiz Halk Plajı ile bugüne kadar toplam 15 plajın açılışını yapmış olacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı Manavgat Ilıca ile Kemer Tekirova ve Bodrum Yalıkavak Ücretsiz Halk Plajları'nda da proje çalışmalarına başladı.

İŞTE HİZMETE SUNULAN ÜCRETSİZ HALK PLAJLARI

Kültür ve Turizm Bakanlığı bugüne kadar Antalya'da Belek, Kemer-Çamyuva ve Çifteçeşmeler (Erez Burnu) ile Kadriye ve Manavgat, Muratpaşa-Lara ve Bahçecik Ücretsiz Halk Plajları'nı hizmete sundu. Muğla'da Bodrum-İçmeler, Marmaris-İçmeler, Türkbükü ve Torba Ücretsiz Halk Plajları'nı ziyaretçileriyle buluşTURAN Bakanlık, İzmir Pırlanta Ücretsiz Halk Plajının ise 2019 yılında açılışını yaptı. Kültür ve Turizm Bakanlığının engelli ve doğa dostu plajlarında aile localarından dinlenme teraslarına, yöresel ürünler pazarından bebek bakım üniteleri ve çocuk parklarına, bisiklet ve yürüyüş yollarından aromatik peyzaj düzenlemelerine kadar pek çok ayrıntı vatandaşların hizmetine sunuluyor.