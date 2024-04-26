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Giriş Tarihi: 26.4.2024 13:31 Son Güncelleme: 26.4.2024 14:17

Türkiye şampiyonasına katılacaklar

Erkekler Bölgesel Basketbol Lig’inde Play-Off’a kalan ve erkekler U18 takımı ile Türkiye Şampiyonasına katılacak olan Çukurova Üniversitesi Gündoğdu Basketbol takımında keyifler yerinde.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Türkiye şampiyonasına katılacaklar

Çukurova Üniversitesi ile yapılan işbirliğinden duydukları memnuniyeti dile getiren Gündoğdu Vakfı Başkanı Dr. Gökhan Gündoğdu, "Ç.Ü Gündoğdu Basketbol takımımız ilk kez yer aldığı Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi (EBBL) F Grubu'nda sezonu 6 galibiyet, 2 yenilgiyle 2.sırada tamamlayarak play-off'a kaldı.

Samsun Atakum Gelişim ile Play-off ilk maçını 30 Nisan- Salı günü Samsun'da rövanşı ise 4 Mayıs-Cumartesi günü Adana'da oynayacağız. U18 Erkek Basketbol kategorisinde de takımımız 6-12 Mayıs tarihleri arasında Gaziantep'te U18 Erkekler Türkiye Şampiyonasında mücadele edecekler. Başarılarda emeği geçen yönetim, teknik kadro, sporcular ve herkesi yürekten kutlarım" diye konuştu.

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Türkiye şampiyonasına katılacaklar
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