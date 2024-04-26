Türkiye şampiyonasına katılacaklar

Çukurova Üniversitesi ile yapılan işbirliğinden duydukları memnuniyeti dile getiren Gündoğdu Vakfı Başkanı Dr. Gökhan Gündoğdu, "Ç.Ü Gündoğdu Basketbol takımımız ilk kez yer aldığı Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi (EBBL) F Grubu'nda sezonu 6 galibiyet, 2 yenilgiyle 2.sırada tamamlayarak play-off'a kaldı.

Samsun Atakum Gelişim ile Play-off ilk maçını 30 Nisan- Salı günü Samsun'da rövanşı ise 4 Mayıs-Cumartesi günü Adana'da oynayacağız. U18 Erkek Basketbol kategorisinde de takımımız 6-12 Mayıs tarihleri arasında Gaziantep'te U18 Erkekler Türkiye Şampiyonasında mücadele edecekler. Başarılarda emeği geçen yönetim, teknik kadro, sporcular ve herkesi yürekten kutlarım" diye konuştu.