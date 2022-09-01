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Giriş Tarihi: 1.9.2022 11:38 Son Güncelleme: 1.9.2022 11:54

Türkiye şampiyonasında zafer coşkusu

30 Ağustos Zafer Bayramı 14 Yaş Türkiye Şampiyonası’nın yapıldığı Adana Tenis, Dağ ve Su Sporları Kulübü’nde (ATDSK) Zafer Coşkusu ve tenis şöleni bir arada yaşandı.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Türkiye şampiyonasında zafer coşkusu

Türkiye Tenis Federasyonu (TTF)'nin faaliyet programında yer alan 30 Ağustos Zafer Bayramı 14 Yaş Türkiye Şampiyonası, ATDSK'nın ev sahipliğinde 27 Ağustos'ta başladı. Şampiyonaya Adana, Ankara, Antalya, Artvin, Aydın, Burdur, Bursa, Edirne, Hatay, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Konya, Mersin, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Zonguldak'tan teklerde 56'sı erkek 50'si kız 106 sporcu katıldı.

Törenin açılış konuşmasını yapan ATDSK Başkanı Ali Refah Keskin, özel günde özel bir turnuvaya ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "ATDSK olarak 1969 yılından beri Türk sporuna Türk tenisine desteklerimizi sürdürüyoruz. Spora ve sporcuya destek veren bu güzel kentte büyükşehir ve ilçe belediyelerimiz, gençlik spor il müdürlüğümüz bakanlığımız, sponsorlarımız ve üyelerimizle birlikte Türk tenisine hizmet etmekten, bu güzel turnuvaları yapmaktan onur duyuyoruz. Sevdamız ay yıldızlı bayrağa hizmet etmeye devam ederek, var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

Konuşmaların ardından turnuva oyuncuları, ATDSK bünyesindeki Uluslararası Tenis Akademisi High Performance Tennis Center'ın (HPTC) sporcuları ve protokolün katılımıyla turnuva pastası kesildi. Törene katılanlar ellerindeki Türk bayraklarıyla Zafer Bayramı'nın 100'üncü yıl coşkusunu yaşayıp, yansıttılar. 30 Ağustos Zafer Bayramı 14 Yaş Türkiye Şampiyonası 3 Eylül'de yapılacak final maçları ve ödül töreniyle sona erecek.

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Türkiye şampiyonasında zafer coşkusu
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