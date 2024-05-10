Türkiye Şampiyonu Şırnaklı Milli Sporcu Pınar Benek, Dubai yolcusu

Cizre Fen Lisesi Öğrencisi Şırnaklı Milli Sporcu Pınar Benek, Düzce'de yapılan Okul Sporları Boks Gençler(A) Kız-Erkek Türkiye Birinciliği müsabakalarında rakiplerini yenerek Türkiye Şampiyonu oldu. Benek, Dubai'de yapılacak olan Liseler arası dünya şampiyonasında mücadele etmeye hak kazandı.

02-07 Mayıs 2024 tarihlerinde Düzce'de düzenlenen Okul Sporları Boks Gençler(A) Kız-Erkek Türkiye Birinciliği müsabakalarında Beden Eğitimi öğretmeni ve Eski Milli Sporcu Rıdvan Budak öncülüğünde 57 Kg. Şırnak ilini temsil eden Cizre Fen Lisesi Öğrencisi Pınar Benek, tüm rakiplerini yenerek Türkiye Şampiyonu oldu.Turnuvada en teknik boksör seçilerek başarısını taçlandıran Benek, Dubai'de yapılacak olan Liseler arası dünya şampiyonasında mücadele etmeye hak kazandı.