Türkiye sandığa koştu

Türkiye, büyük bir demokratik olgunlukla 31 Mart yerel seçimlerini tamamladı. 34 siyasi partinin yarıştığı seçimler oldukça renkli geçti. Vatandaşlar 207 bin sandıkta 5 yıl boyunca kendilerini yönetecek olan yerel idarecileri seçti. Toplam 61 milyon 441 bin 882 seçmenin bulunduğu ülkede oy verme işlemleri yurt genelinde renkli görüntülere sahne oldu.Düzce'de muay thai milli sporcusu 34 yaşındaki Muhammet Bişgin, Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde oy kullanacağı okula, kendi tasarladığı astronot kostümüyle geldi. Bişgin, yaptığı açıklamada, kıyafeti tasarlarken Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'dan esinlendiğini söyledi. Bişgin, kostümü, elindeki malzemelerle hazırladığını dile getirerek, "Güzel de oldu. Ülkemiz ilerliyor, biz de gurur duyuyoruz. Seçimin havasını değiştirmek istedim. Motosiklet kaskının üzerini kapladım. Dövüş sporu yaptığım için orada kullandığımız malzemeler... Arıcı kıyafetlerimizin üzerine folyo kapladım. Farklı bir model tasarladım" diye konuştu.Aydın'da bazı vatandaşlar, sandık başına efe kıyafetleri ve yöresel giysilerle gitti. Germencik ilçesi Dampınar ve Çamköy mahallelerinde bir grup seçmen, efe kıyafetleri ve yöresel kıyafetlerle oy kullandı. Körüklü çizme, "potur" diye adlandırılan pantolon, cepken, silahlık, fes ve şal kuşaktan oluşan efe kıyafeti giyen vatandaşlar, çevredekilerin ilgisini çekti. Efe kıyafeti giyen seçmenlerden Mehmet Sarı, gazetecilere, kahramanlık destanı yazan efelerin torunları olduklarını söyledi. Mehmet Özen de efe kültürünü yaşatmak için her seçimde bu kıyafetleri giydiğini ifade etti.Kral kıyafeti giymesi ve taç takarak kentte dolaşması sebebiyle "Adana Kralı" olarak bilinen 69 yaşındaki Hüseyin Şen, Adana Sarıçam ilçesi Çınarlı Mahallesi'ndeki Bilge Kağan Ortaokulu'nda oyunu kullandı. Şen, "Bütün Adanalı kardeşlerim beni kabullendi. Kentte kral olarak geziyorum. Amacım gönüllü olarak Adana'yı tanıtmak" diye konuştu. Kentin yöresel kıyafetlerini giyen 63 yaşındaki emekli Şahin Ünal ise merkez Çukurova ilçesi Toros Mahallesi'nde Buhara Ortaokulu'nda oyunu kullandı.Yurtiçi ve dışındaki bazı etkinliklerde yıllardır "Hacivat" karakterini canlandıran sanatçı Bülent Akay, Bursa'da sandık başına kostümüyle geldi. Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçısı 65 yaşındaki Akay, Bursa'nın Osmangazi ilçesindeki Mihraplı Abdulkadir Can Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde 1198 numaralı sandıkta oyunu kulandı. Sahnede giydiği "Hacivat" kostümüyle okula gelen Akay, vatandaşların ilgisiyle karşılaştı.İzmir'de at eğitmenliği yapan 48 yaşındaki Faruk Ceren oy kullanmaya atıyla geldi. 18 yaşındaki öğrencisi Melisa Onuk ile birlikte meraklı bakışlar arasında oyunu kullanan Faruk Ceren, "Oy kullanmaya can dostlarımızla geldik" dedi. Faruk Ceren geçen yıl yapılan genel seçimlerde de yine atla oy kullanmaya gelmişti.Edirne'de üniversite öğrencisi Emirhan Akyel, oy kullanmaya 1 hafta önce sahiplendiği köpeği 'Loki' ile geldi. Kırkpınar Ağası Alper Yazoğlu Ortaokulu'na köpeği 'Loki' ile gelen Akyel, "Köpeğimiz 1 yaşında. Evde bakacak kimse olmadığı için oy kullanmaya birlikte geldik, beraber oy kullandık. Çok uslu bir köpek. 1 hafta önce İstanbul'da bir barınaktan aldık" dedi.