Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı Başkanı Bilge Gürs: “İki kardeşimi gazi, babam ve eşimi şehit verdim”

15 Temmuz Yerleşkesindeki Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen "Milli İradenin Zaferi ve Milletin Zaferi" konulu etkinliğe Vali Gökmen Çiçek, 12'nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanı Hv. Plt. Tuğg. Hasan Volkan Güleryüz, Kayseri İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Kayseri Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Hakan Dedebağı ile akademik ve idari personel katıldı. Etkinlikte konferans veren Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Bilge Gürs, konuşmasında 15 Temmuz gecesi yaşananları anlattı.

O HAİN GECEDE İKİ KARDEŞİMİ GAZİ, BABAMI VE EŞİMİ ŞEHİT VERDİM"

15 Temmuz hain darbe kalkışmasında bir aileden en fazla şehit ve gazi veren kişi olan Bilge Gürs, "Hain darbe girişiminin yaşandığı gece hem babam hem de eşim şehit, iki kardeşim ise gazi oldular. Bu cennet vatanın bölünmez bütünlüğü için, devletimizin varlığı için, vatan, millet, bayrak diyerek, canlarını hiçe sayarak çıktılar hainlerin karşısına. Onların gücü iman, yardımcıları da Allah'tı. Ölürsek şehit, kalırsak gazi dediler ve bir daha dönmediler. Bizler o geceyi, o gece yaşanan hainliği hiçbir zaman unutmadık, unutmayacağız" dedi.

Konuşmasının ardından Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı Başkanı Bilge Gürs'e, Vali Gökmen Çiçek ve Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa tarafından plaket ve çiçek takdim edildi.