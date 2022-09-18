Türkiye Su Jeti ve Flyboard Şampiyonası Kayseri’de yapıldı

Yamula Barajı'nda Kayseri Valiliği, Kocasinan Belediyesi ve Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) iş birliğiyle gerçekleştirilen Türkiye Su Jeti ve Flyboard Şampiyonası nefes kesti. 7 kategoride yarışların düzenlendiği şampiyonaya vatandaşlarda yoğun ilgi gösterdi. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar'ın da izlediği şampiyonada dereceye giren sporculara ödülleri protokol tarafından verildi.

"KİMSE KAYSERİ'NİN DENİZİ YOK DEMESİN"

Final töreninde konuşan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar bundan sonra kimsenin Kayseri'de deniz yok diyemeyeceğini belirterek;"Şimdi baktığınızda Anadolu'nun ortasında kırsal, karasal iklimi olan bir şehir olan Kayseri'de su jeti ve flyboard gibi denizin üzerinde yapılan müsabakalara ev sahipliği yapılıyor. Bundan önceki müsabakalar Bodrum'da yapılmıştı. Arkadaşlar Bodrum'dan buraya geldiler ve Kayseri'den şampiyon olarak gidiyorlar. Öncelikle kendilerini tebrik ediyorum. Demek ki isteyince her şey oluyor. Tabi ki öncelikle Yamula Barajı'nın 25-30 yıllık bir geçmişi var. Baraj gölünün bu hale gelmesinde emeği olan herkese teşekkür ediyorum. Biz burada yanı başımızdaki baraj gölünün nimetlerinden istifade etmeye çalışıyoruz. Gölde enerji üretiliyor, balık üretiliyor ve bütün dünyaya somon balıkları ihraç ediliyor. Yetmedi geçen günlerde olta balıkçılığını zenginleştirmek için göle balık bıraktık. Olta balıkçılığı gibi de bir hobi faaliyet yapılıyor. Bundan sonrasında nasipse Kayseri'den de genç sporcuların yetişebileceği bir su sporları merkezini Kuşçu'ya kazandıracağız. Allah izin verirse bundan çok daha iyisini de yapmaya şimdiden adayız. Kayseri'ye deniz geldi. Bu saatten sonra artık deniz yok diyemeyiz" dedi.

DERECEYE GİREN SPORCULAR ÖDÜLLENDİRİLDİ

Şampiyonada 75 sporcu mücadele ederken, stock pro1 kategorisinde Mert İkiz birinci, Serdar Ata ikinci, Furkan Yılmaz üçüncü oldu. Stock pro2 kategorisinde ise Hakan Akgün birinciliği, Emre Aydın ikinciliği, Abdulkadir Soylu üçüncülüğü elde etti. Open kategorisinde Kaan Şanver birinci, Kahraman Aktaş ikinci, Şuhayip Erdem üçüncü oldu. Drag kategorisinde de Kaan Şanver birinciliğe, Hakan Akgün ikinciliğe, Umut Çelikel üçüncülüğe ulaştı. Flyboard da ise Kahraman Aktaş birinci, Furkan Yılmaz ikinci, Doğukan Çelik üçüncü sırayı aldı.

Kadınlar kategorisinde de Ayşenur Varan birinci, Rüya Başlıoğlu ikinci, Sultan Akgün üçüncü oldu. Gençler kategorilerinde ise Enes Doğukan Akgün birinciliği, Demir Atay ikinciliği, Ahmet Efe Gülgür üçüncülüğü elde etti. Dereceye giren sporculara ödülleri protokol üyeleri tarafından verildi.