Türkiye Süpermoto Şampiyonası ve Ohvale Kupası sezon final yarışları gerçekleştirildi

Uşak Belediyesi ev sahipliğinde, Türkiye Motosiklet Federasyonu tarafından gerçekleştirilen Türkiye Süpermoto Şampiyonası ve Ohvale MiniGP Kupası sezon final yarışları Uşak Belediyesi Yarış Pisti'nde gerçekleştirildi.
Sporcular, bin 370 metre uzunluğundaki yarış pistinde, Süpermoto Open, Süpermoto Senior, Süpermoto S3, 85cc, 65cc, 50cc, Ohvale MiniGP ve Ohvale Büyükler sınıflarında yarışarak ter döktü. Gerçekleştirilen şampiyona sonunda, 50cc A kategorisinde Poyraz Bor, 50cc B'de Enes Yıldız, 65cc'de Ahmet Berkay Sarıay, 85cc'de Baran Bulut Kocaman, S3'te Ares Stefan Bengiç, Süpermoto Open 'da Mecit Taha Işık, Senior 'da Yasin Işık, Ohvale MiniGP'de Ahmet Berkay Sarıay, Ohvale Büyükler 'de Furkan İdgü birinciliğe adını yazdırdı. Yarışın ardından düzenlenen törenle başarı elde eden sporculara ödüllerini, Uşak Valisi Funda Kocabıyık, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Kılıç ve İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer verdi.
GENÇ SPORCUDAN EHLİYETSİZ SÜRÜCÜLERE ÖNERİ
Türkiye Süpermoto Şampiyonası'nda başarı elde eden 16 yaşındaki sporcu Mecit Taha Işık, ehliyetsiz motora binilmemesi gerektiğini belirterek, hız ve aksiyon yaşamak isteyen ehliyetsiz motosiklet sürücülerini pistlere davet etti. Yarışta başarı elde ettiği için mutlu olduğunu dile getiren genç sporcu Işık, "Bu sene 5. Türkiye şampiyonluğumu aldığım için çok mutluyum. İnşallah bir dahaki sene tekrardan şampiyonluk yaşayabilirim. Çok mutluyum herkesi yarışmaya davet ediyorum. Şu konuya da değinmek isterim.
Ben 5 kere Türkiye şampiyonu olmama rağmen daha bu sene ehliyetimi alıp trafiğe çıkmaya başladım. Küçük kardeşlerimize ve ehliyeti olmayan büyüklerimize kesinlikle dışarıda ehliyetsiz, kasksız, montsuz binmesini önermiyorum. Hız isteyen, aksiyon yaşamak isteyen varsa pistlere gelebilir. Burada gayet güzel bir ortam var. Çok güzel yarışlar oluyor. Herkesi pistlere bekleriz" ifadelerini kullandı.