Türkiye Süpermoto Şampiyonası ve Ohvale Kupası sezon final yarışları gerçekleştirildi

GENÇ SPORCUDAN EHLİYETSİZ SÜRÜCÜLERE ÖNERİ

Türkiye Süpermoto Şampiyonası'nda başarı elde eden 16 yaşındaki sporcu Mecit Taha Işık, ehliyetsiz motora binilmemesi gerektiğini belirterek, hız ve aksiyon yaşamak isteyen ehliyetsiz motosiklet sürücülerini pistlere davet etti. Yarışta başarı elde ettiği için mutlu olduğunu dile getiren genç sporcu Işık, "Bu sene 5. Türkiye şampiyonluğumu aldığım için çok mutluyum. İnşallah bir dahaki sene tekrardan şampiyonluk yaşayabilirim. Çok mutluyum herkesi yarışmaya davet ediyorum. Şu konuya da değinmek isterim.