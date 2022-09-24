Türkiye Tayland voleybol maçı canlı izle şifresiz! Türkiye Tayland maçı canlı yayın ekranı ile Filenin Sultanları milli maçı canlı izle TRT SPOR

DÜNYA ŞAMPİYONASI BAŞLADI

Hollanda ve Polonya'nın ev sahipliğinde 23 Eylül-15 Ekim 2022 tarihlerinde düzenlenecek FIVB Dünya Şampiyonası'nda mücadele edecek A Milli Kadın Voleybol Takımımız, B grubunda mücadele edecek.

Ev sahibi Polonya da Türkiye ile aynı grupta yer alıyor.