Haberler Yaşam Haberleri Türkiye Tayland voleybol maçı ne zaman, hangi kanalda olacak? Türkiye Tayland voleybol maçı hangi kanalda, ne zaman?
Giriş Tarihi: 7.7.2022 08:58 Son Güncelleme: 7.7.2022 08:58

Türkiye Tayland voleybol maçı ne zaman, hangi kanalda olacak? Türkiye Tayland voleybol maçı hangi kanalda, ne zaman?

Türkiye Tayland voleybol maçı ne zaman, hangi kanalda olacak? Türkiye Tayland voleybol maçı hangi kanalda, ne zaman?

Filenin sultanları Milletler Ligi’nde çeyrek finale yükseldi. Uzun soluklu mücadelelerden sonra 3 haftalık maraton bitti ve eleme eşleşmeleri başladı. Grupları 7’nci sırada tamamlayan voleybol milli takımı, grup 8’ncisi Tayland ile eşleşti. 12 maçta 7 galibiyet 5 mağlubiyet alan milliler, en iyi kuralardan biriyle eşleşti. Vatandaşlar da Türkiye Tayland voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi gün oynanacak sorularını yöneltiyor. Peki, Türkiye Tayland voleybol maçı nerede oynanacak? İşte detaylar!

Milletler Ligi üç hafta sona erdi ve Filenin Sultanları gruplarda yedinci olup finallere kaldı. ABD ve Brezilya'nın başı çektiği grupta ilk 8 finale kalmış durumda. Çeyrek final eşleşmeleri gelecek hafta oynanacak ve milletler ligi şampiyonu belli olacak. . Voleybolseverler de Türkiye Tayland voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi gün oynanacak sorularını yöneltiyor. Peki, Türkiye Tayland voleybol maçı nerede oynanacak? İşte detaylar!

TÜRKİYE TAYLAND VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN?

Türkiye A Milli voleybol takımı çeyrek finalde Tayland ile eşleşti. Maçlar 13 – 17 Temmuz arasında oynanacak.

TÜRKİYE TAYLAND VOLEYBOL MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Milletler Ligi ilk hafta Ankara, ikinci hafta Brezilya ve üçüncü hafta Kanada'da oynandı. Play off maçları tekrardan Ankara'da yapılacak.

Hilal Olsun Türkiye
Hilal Olsun Türkiye

TÜRKİYE TAYLAND VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Milletler Ligi play off eşleşmeleri TRT SPOR ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

MİLLETLER LİGİ ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ BELLİ OLDU

Çeyrek final eşleşmeleri şu şekilde:

Türkiye – Tayland

İtalya – Çin

ABD – Sırbistan

Brezilya – Japonya

Hilal Olsun Türkiye
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Türkiye Tayland voleybol maçı ne zaman, hangi kanalda olacak? Türkiye Tayland voleybol maçı hangi kanalda, ne zaman?
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