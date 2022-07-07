Türkiye Tayland voleybol maçı ne zaman, hangi kanalda olacak? Türkiye Tayland voleybol maçı hangi kanalda, ne zaman?

Milletler Ligi üç hafta sona erdi ve Filenin Sultanları gruplarda yedinci olup finallere kaldı. ABD ve Brezilya'nın başı çektiği grupta ilk 8 finale kalmış durumda. Çeyrek final eşleşmeleri gelecek hafta oynanacak ve milletler ligi şampiyonu belli olacak. . Voleybolseverler de Türkiye Tayland voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi gün oynanacak sorularını yöneltiyor. Peki, Türkiye Tayland voleybol maçı nerede oynanacak? İşte detaylar!