Türkiye Tayland voleybol maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? Türkiye Tayland voleybol maçı ne zaman, hangi kanalda?

Milletler Ligi grup maçları geçtiğimiz hafta sona erdi ve Filenin Sultanları Uzak Doğunun yükselen ekiplerinden Tayland ile eşleşti. Çeyrek final maçları bu hafta oynanacak ve şampiyon bu hafta sonu belli olacak. Voleybolseverler de Türkiye Tayland voleybol maçı ne zaman, saat kaçta sorusunu yöneltiyor. Peki, Türkiye voleybol maçı hangi kanalda yayımlanacak? İşte detaylar!