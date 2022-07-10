Haberler Yaşam Haberleri Türkiye Tayland voleybol maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? Türkiye Tayland voleybol maçı ne zaman, hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 10.7.2022 17:00 Son Güncelleme: 10.7.2022 17:00

Türkiye Tayland voleybol maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? Türkiye Tayland voleybol maçı ne zaman, hangi kanalda?

Türkiye Milletler Ligi’nde çeyrek finale kaldı. Grubu 7’nci tamamlayan Filenin Sultanları, grup 8’ncisi Tayland ile eşleşti. 12 maçta 7 galibiyet 5 mağlubiyet alan milliler, çekebilecekleri en iyi kurayı çekti. Vatandaşlar da Türkiye Tayland voleybol maçı ne zaman, saat kaçta sorusunu yöneltiyor. Peki, Türkiye Tayland maçı hangi kanalda, ne zaman, nerede oynanacak? İşte detaylar!

Türkiye Tayland voleybol maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? Türkiye Tayland voleybol maçı ne zaman, hangi kanalda?

Milletler Ligi grup maçları geçtiğimiz hafta sona erdi ve Filenin Sultanları Uzak Doğunun yükselen ekiplerinden Tayland ile eşleşti. Çeyrek final maçları bu hafta oynanacak ve şampiyon bu hafta sonu belli olacak. Voleybolseverler de Türkiye Tayland voleybol maçı ne zaman, saat kaçta sorusunu yöneltiyor. Peki, Türkiye voleybol maçı hangi kanalda yayımlanacak? İşte detaylar!

TÜRKİYE TAYLAND VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN?

Türkiye A Milli voleybol takımı çeyrek finalde Tayland ile eşleşti. Maçlar 13 – 17 Temmuz arasında oynanacak.

TÜRKİYE TAYLAND VOLEYBOL MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Milletler Ligi ilk hafta Ankara, ikinci hafta Brezilya ve üçüncü hafta Kanada'da oynandı. Play off maçları tekrardan Ankara'da yapılacak.

TÜRKİYE TAYLAND VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Milletler Ligi play off eşleşmeleri TRT SPOR ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

MİLLETLER LİGİ ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ BELLİ OLDU

Çeyrek final eşleşmeleri şu şekilde:

Türkiye – Tayland

İtalya – Çin

ABD – Sırbistan

Brezilya – Japonya

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Türkiye Tayland voleybol maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? Türkiye Tayland voleybol maçı ne zaman, hangi kanalda?
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