Türkiye tek yürek!

Türkiye son yüzyılın en büyük felaketlerinden birine uyandı. Kahramanmaraş'ın merkez üssü olduğu ve 10 ilin etkilendiği 7.7 şiddetindeki depreme karşı ülke tek yürek oldu. Türkiye'nin hemen her ilinden afet bölgesine gönderilmek üzere yardımlar hazırlandı. AFAD, Kızılay ve il valiliklerinin koordinasyonunda su ve gıdadan battaniyeye, ısıtıcılardan mont, kaban ve tıbbi ilaç desteğine kadar binlerce koli yola çıktı. Turizmciler otellerini, bazı özel okullar da kampüslerini dışarda kalan vatandaşlara açtı. Transfer yapan turizm acenteleri de il valiliklerinin koordinasyonunda araçlarıyla vatandaşları güvenli alanlara nakletmeye başladı. Bazı havayolu şirketleri ise bölgeye yapılacak yardımları ücretsiz taşıyacağını duyurdu.



UŞAK'TAN 100 BİN ADET BATTANİYE BAĞIŞI

Afet bölgesi için ilk harekete geçen illerden biri de Uşak oldu. Uşaklı battaniye üreticisi sanayiciler, afet sabahı 30 bin adet battaniyeyi afet bölgesine göndermek üzere TIR'lara yükledi. Uşak Valiliği koordinasyonunda yapılan yardım kampanyasında, toplam 100 bin adet battaniye bağışlandı. Uşak Valisi Turan Ergün, "Bugün 4 TIR'la toplam 30 bin adet battaniye yola çıktı. Bu sayı yarın akşama kadar 70 bin adedi geçecek. Üç gün içinde 100 bin battaniye afet bölgesine ulaşacak. Ayrıca Özel İdare ve Uşak Belediyesi'ne ait iş makineleri de yola çıktı" dedi.







FIRSATÇILIĞA GEÇİT YOK!

Afet bölgesinden farklı şehirlere gitmek için vatandaşlar otogarlara akın ederken bazı fırsatçı otobüs firmaları bilet fiyatlarını ikiye katladı. Bunun üzerine Ulaştırma Bakanlığı fırsatçıların online satışlarını durdurdu. Obilet yetkilileri konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: "Ulaştırma Bakanlığımızın talimatıyla bilet fiyatlarında hareketliliği incelemeye aldık. Fiyat artıran otobüs firmalarının bilet satışını platformumuzda kapatacağız."

KALYON HOLDİNG'TEN DEPREMZEDELERE YARDIM ELİ

Kalyon Holding'ten yapılan açıklamada; Deprem bölgesindeki vatandaşlarımızın acil ihtiyaçlarını karşılamak üzere gerekli tüm girişimleri, başta AFAD olmak üzere ilgili devlet kurumları ile istişare ve koordinasyon halinde yürütüyoruz.

Bu çerçevede; Hasan Kalyoncu Üniversitesi kampüsünün barınma ve diğer imkânlarını Gaziantepli hemşehrilerimizin kullanımına açmış bulunuyoruz. Diğer yandan, enkazdan kurtarma çalışmalarına destek vermek üzere bölgemizdeki 82 kamyon, 22 tır, 10 vinç, 40 ekskavatör, 7 telehander teleskobik forklift, 34 loder, 28 tonluk yakıt tankeri, 9 ışık kulesi, 13 babcot, 256 operatör, mühendisler ile çok sayıda şoför ve uzman personelimizi seferber ettik. Şantiyelerimizden iş makineleri ile İGA'dan Acil Kurtarma Ekibimiz bölgeye intikal ediyor. Yaralılar için öncelikli olan kan bağışı ile ilk yardım malzemelerinin bölgeye ulaştırılması konusundaki organizasyonumuzu da hızlıca devreye aldık.



ATO'DAN ÜCRETSİZ TAŞIMA DESTEĞİ

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, oda üyelerinin depremden zarar gören bölgelere gıda ve ihtiyaç maddesi ulaştırmalarına yönelik koordinasyonu sağlamak üzere "Deprem Yardım Masası" kurduklarını söyledi. Baran, yardım için 68 meslek komitesi aracılığıyla ihtiyaç tespit ve temin çalışmalarına başlandığını bildirdi. Öte yandan, ATO'nun komitelerinin üyeleri de TÜRSAB desteği ve valiliklerin organizasyonuyla, deprem bölgelerinde evleri hasar gören vatandaşların başkente ücretsiz taşınması ve konaklamaları konusunda çalışırken oda üyesi öğrenci yurdu işletmeleri de depremzedelerin konaklaması için boş yatakları tahsis edecek.









SUNEXPRESS'TEN 8 ÖZEL UÇUŞ

Sunexpress, arama-kurtarma ve sağlık ekiplerini bölgeye en kısa sürede ulaştırmak amacı ile ilgili resmi kurum ve kuruluşlarının koordinasyonuyla 8 özel uçuş organize etti. Ayrıca, deprem bölgesine gönderilen tüm insani yardım malzemeleri için ücretsiz yurt içi kargo hizmeti verecek. SunExpress'in gönüllü çalışanlarından oluşan ekibi gerekli malzemelerin toplanması ve transferi için harekete geçti. Bununla birlikte, SunExpress, 6-13 Şubat 2023 tarihleri arasında depremden etkilenen illerden Adana, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Mardin ve Malatya kalkışlı/varışlı tüm yurt içi ve yurt dışı uçuşlarda ücretsiz bilet değişikliği ve iptal hakkı sunacak.





TURKISH CARGO ÜCRETSİZ TAŞIYOR

Turkish Cargo, deprem bölgesine yardımları ücretsiz taşıyacağını açıkladı. Meydana gelen depremin ardından Türk Hava Yolları, arama-kurtarma ekipleriyle yardımları deprem bölgelerine ulaştırmak için çok sayıda özel uçuş düzenledi. Bu kapsamda yardımlar malzemelerini İstanbul, İzmir Sabiha Gökçen ve Esenboğa havalimanlarından planlanan 4 kargo uçuşuyla ücretsiz taşıyor. Bu arada yurtdışından gelen yardım malzemelerinin ise deprem bölgesine büyükelçilikten gelecek onayla taşınacağı öğrenildi.









250 MİLYON TL NAKDİ YARDIM

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca, "Acil ihtiyaçların karşılanması amacıyla 10 ilimizdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımıza ilk etapta 250 milyon TL nakdi yardım aktarılmıştır" açıklaması yapıldı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Kahramanmaraş'a 116, Adana'ya 100, Hatay'a 108, Gaziantep'e 53, Osmaniye'ye 64, Malatya'ya 62, Adıyaman'a 33, Diyarbakır'a 67, Şanlıurfa'ya 65, Kilis'e 28 psikososyal destek personeli sevk edildi. Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye ve Malatya'ya mobil sosyal hizmet merkezi araçlarımız hareket etti. Ayni yardımların toplanıp dağıtılması için Malatya, Şanlıurfa, Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş'ta 1'er, Gaziantep'te 2, Adıyaman'da ise 3 olmak üzere toplam 10 depo kuruldu" denildi.



TURİZMCİLERDEN TAM SEFERBERLİK

AKTOB Başkanı Kaan Kavaloğlu, "Sert iklim ve coğrafi koşullar nedeniyle belirlenecek ihtiyaçların sağlanması hususunda tüm üyelerimize hazırlıklı olmaları için çağrıda bulunduk. Sadece konaklama değil diğer tüm yardımlar için elimizden gelen her şeyi yapmaya hazırız" dedi. Uluslararası Genç Turizmciler Derneği Başkanı Onur Sabırlıoğlu, bölgedeki acentelerin transfer araçlarının valilik koordinasyonunda afetzedelerin taşınması için kullanıldığını söyledi.



KAMPÜSÜ DEPREMZEDELERE AÇTI

Bahçeşehir Koleji, kampüslerini yemek ve barınma için açtığını duyurdu. Açıklamada, "Adana, Mersin, Antep, Urfa, Mardin, Kayseri, Diyarbakır, İskenderun ve Osmaniye'de Bahçeşehir kampüsleri vatandaşlarımıza barınma ve yiyecek desteği sağlamak üzere açılmıştır" denildi.



20 TON SÜT 30 TON SU YARDIMI

Yaşar Holding şirketlerinden Pınar da afet bölgesine ilk yardım ulaştıranlar arasında yer aldı. Şirket afet bölgesine ilk etapta 20 ton Pınar süt, 30 ton Pınar su gönderdi. Aynı zamanda holding şirketlerinden Viking Kağıt aracılığıyla 1.300 koli havlu, peçete ve tuvalet kağıdı ulaştırıldı. Gruptan yardımların devam edeceği bildirildi.



TMB'DEN İŞ MAKİNESİ ÇAĞRISI

Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB), Kahramanmaraş merkezli depremlerde enkaz altında kalan vatandaşlara hızlı ulaşılabilmesi amacıyla üyelerine, iş makinelerini bu bölgelere yönlendirmeleri çağrısında bulundu.



100 BİN SERUM HİBE ETTİ

Türk İlaç ve Serum Sanayi A.Ş., deprem felaketindeki yaraların sarılmasına destek maksadı ile afet bölgesine 100 bin adet serumun hibe etti.