Türkiye tek yürek oldu! Antalya’dan deprem bölgesine destek yağıyor

Antalya'da oluşturulan Afet Bölgesi Yardım Toplama merkezlerine koştu. Herkes kendi gücü ölçüsünde malzeme yardımında bulundu. Bölgenin en çok ihtiyaç duyulan malzemeler yardım merkezlerine ulaştırılıyor. Cam Piramit'te oluşturulan yardım merkezinde saatler içinde 3 TIR malzeme toplanması görevlileri duygulandırdı. Kepez Belediyesi yoğunluk nedeni ile yardım merkezi olarak Turgut Özal Kapalı Spor Salonun belirledi. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü 24 saat uyumadan bölgeye gidecek yardım malzemelerini koordine etti. Başkan Tütüncü gün içinde en az onlarca TIR'ın daha gönderileceğini kaydetti. Döşemealtı, Konyaaltı ve Muratpaşa belediyeleri de toplanan yardım malzemelerini bölgeye gönderilmeye başlandı. Alanya, Finike ilçelerinden de bölgeye yardım TIR'ları gönderilmeye başlandı.