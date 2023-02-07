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Giriş Tarihi: 7.2.2023 10:15 Son Güncelleme: 7.2.2023 10:35

Türkiye tek yürek oldu! Antalya’dan deprem bölgesine destek yağıyor

Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi olan ve 10 ili etkileyen 7.4 şiddetindeki depremin ardından Türkiye tek yürek oldu. 7’sinden 77’sine kadar herkes deprem bölgesine yardım için koştu. Kimisi umre parasını, kimisi okul harçlığını, kimisi çeyiz eşyasını afetzedeler için yardım merkezlerine teslim eti. Antalya ve 19 ilçesi ile birlikte, Isparta ve Burdur’dan deprem bölgesine yardım TIR’ları sıraya girdi. İlk etapta 25 TIR yardım malzemesi toplandı. Yüklenen TIR’lar AFAD ile koordineye geçilerek bölgeye sevk edildi.

ERDOĞAN ÖZTÜRK ERDOĞAN ÖZTÜRK
Türkiye tek yürek oldu! Antalya’dan deprem bölgesine destek yağıyor

Antalya'da oluşturulan Afet Bölgesi Yardım Toplama merkezlerine koştu. Herkes kendi gücü ölçüsünde malzeme yardımında bulundu. Bölgenin en çok ihtiyaç duyulan malzemeler yardım merkezlerine ulaştırılıyor. Cam Piramit'te oluşturulan yardım merkezinde saatler içinde 3 TIR malzeme toplanması görevlileri duygulandırdı. Kepez Belediyesi yoğunluk nedeni ile yardım merkezi olarak Turgut Özal Kapalı Spor Salonun belirledi. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü 24 saat uyumadan bölgeye gidecek yardım malzemelerini koordine etti. Başkan Tütüncü gün içinde en az onlarca TIR'ın daha gönderileceğini kaydetti. Döşemealtı, Konyaaltı ve Muratpaşa belediyeleri de toplanan yardım malzemelerini bölgeye gönderilmeye başlandı. Alanya, Finike ilçelerinden de bölgeye yardım TIR'ları gönderilmeye başlandı.

Deprem bölgesine yardım izin kadınların oluşturduğu STK'lar 24 saat aralıksız çalışıyor. "Bir el bir hayat" isimli gönüllü yardım kuruluşu sadece Türkiye'den değil dünyanın dört bir yanından toplanan yardımları bölgeye ulaştırıyor. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri de depremzedeler için toplandığı yardımları bölgeye ulaştırmak için alarma geçti. AK Parti Konyaaltı İlçesi Kadın kolları üyeleri de bölgeye topladıkları bir kamyon yardım malzemesini gönderdi.

İLÇELER YARDIM İÇİN YARIŞIYOR

Antalya'nın merkez ilçelerini yanı sıra Alanya, Manavgat, Gazipaşa, Finike, Kumluca, Demre, Kaş, Elmalı, Korkuteli, Akseki ve Gündoğmuş ilçelerinde oluşturulan yardım merkezlerinde toplanan malzemeler TIR'ları yüklenip gönderiliyor.

BURDUR VE ISPARTA'DA YARDIM İLE YARIŞTI

Burdur ve Isparta illeri ile ilçeleri de deprem bölgesini yardım için yarışıyor. Oluşturulan yardım merkezleri yardım severlerin akınına uğradı. Belirlenen ihtiyaçları karşılamak için hayırseverler birbiri ile yarıştı. Onlarca TIR malzemesi bölgeye gönderilmeye başlandı.

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Türkiye tek yürek oldu! Antalya’dan deprem bölgesine destek yağıyor
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