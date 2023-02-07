Türkiye tek yürek oldu! Antalya’dan deprem bölgesine destek yağıyor

Antalya'da oluşturulan Afet Bölgesi Yardım Toplama merkezlerine koştu. Herkes kendi gücü ölçüsünde malzeme yardımında bulundu. Bölgenin en çok ihtiyaç duyulan malzemeler yardım merkezlerine ulaştırılıyor. Cam Piramit'te oluşturulan yardım merkezinde saatler içinde 3 TIR malzeme toplanması görevlileri duygulandırdı. Kepez Belediyesi yoğunluk nedeni ile yardım merkezi olarak Turgut Özal Kapalı Spor Salonun belirledi. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü 24 saat uyumadan bölgeye gidecek yardım malzemelerini koordine etti. Başkan Tütüncü gün içinde en az onlarca TIR'ın daha gönderileceğini kaydetti. Döşemealtı, Konyaaltı ve Muratpaşa belediyeleri de toplanan yardım malzemelerini bölgeye gönderilmeye başlandı. Alanya, Finike ilçelerinden de bölgeye yardım TIR'ları gönderilmeye başlandı.
Deprem bölgesine yardım izin kadınların oluşturduğu STK'lar 24 saat aralıksız çalışıyor. "Bir el bir hayat" isimli gönüllü yardım kuruluşu sadece Türkiye'den değil dünyanın dört bir yanından toplanan yardımları bölgeye ulaştırıyor. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri de depremzedeler için toplandığı yardımları bölgeye ulaştırmak için alarma geçti. AK Parti Konyaaltı İlçesi Kadın kolları üyeleri de bölgeye topladıkları bir kamyon yardım malzemesini gönderdi.
BURDUR VE ISPARTA'DA YARDIM İLE YARIŞTI
Burdur ve Isparta illeri ile ilçeleri de deprem bölgesini yardım için yarışıyor. Oluşturulan yardım merkezleri yardım severlerin akınına uğradı. Belirlenen ihtiyaçları karşılamak için hayırseverler birbiri ile yarıştı. Onlarca TIR malzemesi bölgeye gönderilmeye başlandı.SON DAKİKA: Deprem felaketinin boyutu o görüntüyle ortaya çıktı! İşte, Kahramanmaraş depremi ölü ve yaralı sayısı