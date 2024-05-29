Türkiye turizmde zirveye yerleşti

2023 yılının en çok seyahat edilen şehirleri listesi, gezginlerin en çok rağbet gösterdiği destinasyonları ve bu yerlerin neden bu kadar popüler olduğunu ortaya koyuyor. Bu şehirler, ziyaretçilerine tarih, sanat, gastronomi ve eğlence gibi birçok farklı alanda zengin deneyimler sunuyor. Her biri, kendine has özellikleri ve sunduğu benzersiz deneyimlerle öne çıkıyor. Dünyanın en çok seyahat edilen şehirleri arasında ilk 5'te Türkiye'den iki şehir bulunuyor.Dünyada en çok ziyaret edilen 4 şehirden ikisinin Türkiye'de olduğu belirtilirken, 'gizli kahraman'a dikkat çekildi. Alman analiz şirketi Statista tarafından seyahatseverler için hazırlanan bu listede, dünyanın dört bir yanından en çok ziyaret edilen 8 şehir bulunuyor. Türkiye'nin turizmdeki başarısını taçlandıran İstanbul ve Antalya, ziyaretçi sayılarına göre listenin üst sıralarında yer alarak dikkat çekiyor. Özellikle İstanbul'un zirvede yer alması, şehrin kültürel ve tarihi zenginliklerinin küresel çekiciliğini bir kez daha kanıtladı. Antalya ise doğal güzellikleri ve turistik olanaklarıyla dünyanın en popüler destinasyonlarından biri olmayı sürdürüyor.