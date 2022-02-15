Haberler Yaşam Haberleri Türkiye-Ukrayna Dostluk Ormanı'na 10 bin fidan dikildi
Giriş Tarihi: 15.2.2022 12:21 Son Güncelleme: 15.2.2022 12:29

Türkiye-Ukrayna Dostluk Ormanı'na 10 bin fidan dikildi

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Türkiye-Ukrayna Dostluk Ormanı’na 10 bin fidan dikildi

Ukrayna’nın Türkiye Büyükelçisi Vasıl Bodnar ve beraberindeki heyet Adana’yı ziyaret ederek, bir dizi temaslarda bulundu, Adana’da 10 bin fidanın dikildiği Türkiye-Ukrayna Dostluk Ormanı fidan dikim törenine katıldı.

Adana gezisine Çukurova GİAD üyesi işadamlarıyla görüşme yaparak başlayan Bodnar, Adana Valisi Dr. Süleyman Elban'ı ziyaret etti. Ziyaretten memnuniyet duyduğunu ifade eden Vali Elban, diplomatik ziyaretlerin ülkeler arasındaki ilişkiler bakımından önem arz ettiğini belirterek konuklarına nazik ziyaretleri için teşekkür etti. Sohbet ortamında gerçekleştirilen ziyarette ülkeler arası ilişkilerle ilgili değerlendirmeler yapıldı.

Geçtiğimiz yıl çıkan orman yangınında büyük ölçüde etkilenen Sarıçam'da 10 bin fidan dikilerek oluşturulan Ukrayna-Türkiye Dostluk Ormanı'nın fidan dikme törenine de katılan Büyükelçi Bodnar, fidan dikti. Dikilen fidanlardan ikisine Kıyiv ve Bahçesaray adları verildi.

Ukrayna heyeti, Adana Sanayi Odası'nın Yönetim Kurulu toplantısına da katıldı. Adanalı sanayicilerin Ukrayna'da iş yapma imkanlarının konuşulduğu buluşmada, Adana'nın sanayi alt yapısı, geçmişten gelen büyük tecrübesi, bilgi ve birikimiyle Ukrayna'nın sanayi alt yapısına fikir verip, danışmanlık hususunda destek olabileceği dile getirildi. Ukrayna'da kurulacak organize sanayi bölgesi için de somut öneriler ve bilgiler paylaşıldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy: Size 24 saat süre veriyorum
Son dakika haberi: İndirimli elektrik için formül belli oldu! Konutlara ve esnafa ayrı sistem
Adnan Oktar’dan kaçan kadınlardan skandal itiraflar! İngiliz basınına konuştular
Hazal Kaya, oğlu Fikret'in yanlış söylediği kelimenin dövmesini yaptırdı: Unutmamak için yazdırdım
Son dakika... 100 milyonluk kavgada yeni aşama: Sadrazam mirasında düğümü Mitokondri bağı çözecek
Son dakika: ABD Kiev'deki elçilik operasyonlarını geçici olarak Lviv kentine taşıdı!
Son dakika haberi | Uşak’ta koca dehşeti! Önce eşini öldürdü, sonra kendine sıktı
Son dakika: 12 yıla kadar hapsi isteniyordu! Sedef Kabaş hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi
CHP'li Onursal Adıgüzel, "14 Şubat" üzerinden Başkan Erdoğan'ı hedef aldı! "Seviyesizliğine şaşırmadık"
Kaymakamlık müdüründen görülmemiş tuzak! Manukyan'ın dairelerine sahte belgelerle çöktü
ARKADAŞINA GÖNDER
Türkiye-Ukrayna Dostluk Ormanı'na 10 bin fidan dikildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA