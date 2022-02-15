Türkiye-Ukrayna Dostluk Ormanı’na 10 bin fidan dikildi

Adana gezisine Çukurova GİAD üyesi işadamlarıyla görüşme yaparak başlayan Bodnar, Adana Valisi Dr. Süleyman Elban'ı ziyaret etti. Ziyaretten memnuniyet duyduğunu ifade eden Vali Elban, diplomatik ziyaretlerin ülkeler arasındaki ilişkiler bakımından önem arz ettiğini belirterek konuklarına nazik ziyaretleri için teşekkür etti. Sohbet ortamında gerçekleştirilen ziyarette ülkeler arası ilişkilerle ilgili değerlendirmeler yapıldı.

Geçtiğimiz yıl çıkan orman yangınında büyük ölçüde etkilenen Sarıçam'da 10 bin fidan dikilerek oluşturulan Ukrayna-Türkiye Dostluk Ormanı'nın fidan dikme törenine de katılan Büyükelçi Bodnar, fidan dikti. Dikilen fidanlardan ikisine Kıyiv ve Bahçesaray adları verildi.

Ukrayna heyeti, Adana Sanayi Odası'nın Yönetim Kurulu toplantısına da katıldı. Adanalı sanayicilerin Ukrayna'da iş yapma imkanlarının konuşulduğu buluşmada, Adana'nın sanayi alt yapısı, geçmişten gelen büyük tecrübesi, bilgi ve birikimiyle Ukrayna'nın sanayi alt yapısına fikir verip, danışmanlık hususunda destek olabileceği dile getirildi. Ukrayna'da kurulacak organize sanayi bölgesi için de somut öneriler ve bilgiler paylaşıldı.