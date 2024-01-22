Türkiye Uzay Ajansı’ndan Alper Gezeravcı’nın sosyal medya hesapları konusunda bilgilendirme

Türkiye Uzay Ajansı (TUA), Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın sosyal medya hesaplarının "Instagram: @astroalper https://instagram.com/astroalper" ile "X:@TURKastro https://twitter.com/TURKastro" olduğunu bildirdi.
TUA, sahte hesaplar konusunda dikkatli olunması gerektiğini kaydetti.
Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın sosyal medya hesapları aşağıdaki gibidir.— Türkiye Uzay Ajansı (@tuajans) January 21, 2024
⚠️ Bu hesaplar haricindeki kullanıcıların oluşturduğu diğer sahte hesaplara itibar edilmemesi hususunu önemle bilgilerinize arz ederiz.
Instagram: @astroalper https://t.co/jmjAIRsmMu…