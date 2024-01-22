Haberler Yaşam Haberleri Türkiye Uzay Ajansı'ndan Alper Gezeravcı'nın sosyal medya hesapları konusunda bilgilendirme
Giriş Tarihi: 22.1.2024 01:06 Son Güncelleme: 22.1.2024 01:10

Türkiye Uzay Ajansı'ndan Alper Gezeravcı'nın sosyal medya hesapları konusunda bilgilendirme

Türkiye Uzay Ajansı'nın X sosyal medya platformundan, Alper Gezeravcı'nın sosyal medya hesaplarına ilişkin bilgilendirmede bulunuldu.

AA
Türkiye Uzay Ajansı’ndan Alper Gezeravcı’nın sosyal medya hesapları konusunda bilgilendirme

Türkiye Uzay Ajansı (TUA), Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın sosyal medya hesaplarının "Instagram: @astroalper https://instagram.com/astroalper" ile "X:@TURKastro https://twitter.com/TURKastro" olduğunu bildirdi.

TUA, sahte hesaplar konusunda dikkatli olunması gerektiğini kaydetti.

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Türkiye Uzay Ajansı'ndan Alper Gezeravcı'nın sosyal medya hesapları konusunda bilgilendirme
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