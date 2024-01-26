Haberler Yaşam Haberleri Türkiye ve Gürcistan arasında Kültürel İşbirliği Anlaşması imzalandı
Giriş Tarihi: 26.1.2024 13:48 Son Güncelleme: 26.1.2024 13:55

Türkiye ve Gürcistan arasında Kültürel İşbirliği Anlaşması imzalandı

Türkiye ile Gürcistan arasında 2024-2028 yılları için kültürel işbirliği programı doğrultusunda Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Gürcistan Kültür ve Spor Bakanı Thea Tsulukiani’nin katılımıyla imza töreni gerçekleşti.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Türkiye ve Gürcistan arasında Kültürel İşbirliği Anlaşması imzalandı

Türkiye ile Gürcistan arasındaki kültürel ilişkileri karşılıklı olarak ileriye taşımak için 2024-2028 yılları arasında gerçekleşecek kültüre işbirliği programı doğrultusunda imza töreni düzenlendi. Atatürk Kültür Merkezinde yapılan törende, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Gürcistan Kültür ve Spor Bakanı Thea Tsulukiani tarafından işbirliği protokolü imzalandı. İmza törenin ardından konuşan Bakan Ersoy, iki ülkenin ortak tarihi ve kültürel bir mirasa sahip olduğunu ve bu değerlerin yaşatılarak gelecek nesillere aktarılmasının önemine dikkat çekti. Bakan Ersoy, bu işbirliği anlaşması ile ilişkilerin ileriye taşınacağına inandığını söyledi.

"GÜRCİSTAN İLE KÜLTÜRÜN HER ALANINDA İLİŞKİLERİMİZİ İLERLETMEK İSTİYORUZ"

İmza töreninde konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Gürcistan ile ortak, kültürel ve tarihi mirasa sahibiz. Ortak değerlerin korunması, yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması hepimizin öncelikli görevi ve hedefi. Demin imzalamış olduğumuz Türkiye Cumhuriyeti hükümeti ile Gürcistan hükümeti arasında 2024-2028 yılları için kültürel işbirliği programı ile her iki ülke topraklarındaki Osmanlı ve Gürcistan kültürel mirasının korunması ve restorasyonu için bir teknik çalışma grubu oluşturulacak ve bir eylem planı hazırlanacaktır. Bakanlık olarak halihazırda ülkemizde yer alan, Gürcistan için de çok kıymetli olan dünya mirası eserler ile ilgili olarak her birini gelecek nesillere emanet etme bilinciyle birçok çalışma gerçekleştirdik. Artvin ve Erzurum illerinde pek çok eseri koruma altına alarak 4 buçuk milyon dolardan fazla bütçeyi bu restorasyonlar için kullandık. İmzalamış olduğumuz bu program ile bu çalışmaları karşılıklı olarak daha da ileriye taşıyarak sadece ortak kültürel mirasın korunması değil, kültürün her alanında ilişkilerimizi daha da ileriye ilerletmek istiyoruz. Her iki ülke için de bu çalışma hayırlı olsun diyorum" dedi.

"BU ÇALIŞMALAR İÇİN TÜRKİYE TARAFINDAN AYRILAN BÜTÇE TAKTİRE ŞAYANDIR"

Gürcistan Kültür ve Spor Bakanı Thea Tsulukiani ise Türkiye'nin gösterdiği ilgi ve çabaya teşekkür ederek, "Bugün bu ziyaret çerçevesinde kurumunuza, değerli şahsınıza, değerli ekibinize de genel olarak Türkiye hükümetine ortak kültürel miras eserlerinin korunması ve restorasyonu konusunda yaptığınız değerli çalışmalarından ötürü teşekkürlerimi sunarım. Bu kültürel ilişkilerimizin geliştirilmesi bizim de büyük önceliğimizdir ve bugün burada imzaladığımız protokol çerçevesinde bugünkü ilişkileri daha da pekiştirileceğine inancım tamdır. Bu çalışmalar için Türkiye tarafından ayrılan bütçe takdire şayandır. Az önce iki ülke arasında kültürel işbirliği programını imzalamış olduk. Bu imzanın sonraki verimli çalışmalara ve ortak çabalarla gerçekleştireceğimiz mükemmel projelere vesile olacağını ümit ediyorum. Önceliğimiz tabii ki ortak kültürel miras eserleridir ancak aynı zamanda edebiyat, folklor ve tiyatro gibi diğer konularda da işbirliğimizi sağlayacağız" diye konuştu.

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Türkiye ve Gürcistan arasında Kültürel İşbirliği Anlaşması imzalandı
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