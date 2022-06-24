Türkiye voleybol maçı ne zaman, hangi gün? Milletler Ligi Kanada Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Filenin Sultanları maç takvimi 3. hafta

Kanada Türkiye voleybol maçı tarihi için geri sayım başladı. 2022 Milletler Ligi'nde mücadele eden A Milli kadın voleybol takımımız dünya şampiyonasında iyi bir sırada olmak için bu hafta başarılı bir grafik yakalamak zorunda. Filenin Sultanları'nın hayranları Kanada Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta?" sorularına yanıt aramaya başladı. Peki, Kanada Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta?