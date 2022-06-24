Haberler Yaşam Haberleri Türkiye voleybol maçı ne zaman, hangi gün? Milletler Ligi Kanada Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Filenin Sultanları maç takvimi 3. hafta
Giriş Tarihi: 24.6.2022 10:08

Türkiye voleybol maçı ne zaman, hangi gün? Milletler Ligi Kanada Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Filenin Sultanları maç takvimi 3. hafta

Türkiye voleybol maçı ne zaman, hangi gün? Milletler Ligi Kanada Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Filenin Sultanları maç takvimi 3. hafta

Filenin Sultanları Milletler Ligi 3. hafta maçlarına başlıyor. İlk iki haftada 8 maçta 5 galibiyet 3 mağlubiyet alan milli takım, Kanada Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta sorusu merak ediliyor. Üçüncü hafta ilk maçı Kanada ile oynanacak. Daha sonra turnuvanın en güçlü rakipleriyle Filenin Sultanları mücadele edecek. Türkiye voleybol maçı ne zaman soruları iletiliyor. Ligde 5. sırada bulunan milliler için kader maçları yaklaşıyor. Peki, Kanada Türkiye voleybol maçı ne zaman, hangi kanalda? İşte cevaplar…

Kanada Türkiye voleybol maçı tarihi için geri sayım başladı. 2022 Milletler Ligi'nde mücadele eden A Milli kadın voleybol takımımız dünya şampiyonasında iyi bir sırada olmak için bu hafta başarılı bir grafik yakalamak zorunda. Filenin Sultanları'nın hayranları Kanada Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta?" sorularına yanıt aramaya başladı. Peki, Kanada Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta?

KANADA TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kanada – Türkiye voleybol maçı tarihi yaklaştı. Serinin ilk maçı olacak heyecanlı karşılaşma 29 Haziran 2022 Cumartesi günü oynanacak.

Milletler Ligi mücadelesi TSİ 05.00'te başlayacak.

KANADA TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Filenin Sultanları Kanada'nın karşısına çıkıyor. Zorlu karşılaşma TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

FİLENİN SULTANLARI MAÇ TAKVİMİ

29 Haziran 2022 / Kanada - Türkiye maçı

30 Haziran 2022 / Türkiye – Hollanda maçı

1 Temmuz 2022 (gece) / Türkiye – Japonya maçı

2 Temmuz 2022 / Türkiye – ABD maçı

MİLLETLER LİGİ PUAN DURUMU

1 – Japonya

2 – ABD

3 – Brezilya

4 – İtalya

5 – Türkiye

6 – Çin

7 – Sırbistan

8 – Tayland

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Türkiye voleybol maçı ne zaman, hangi gün? Milletler Ligi Kanada Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Filenin Sultanları maç takvimi 3. hafta
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