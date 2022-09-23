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Giriş Tarihi: 23.9.2022 19:02 Son Güncelleme: 23.9.2022 19:24

Türkiye yılın ilk 8 ayında 32.5 milyon ziyaretçiyi ağırladı

Türkiye, 2022 yılının ilk 8 ayında toplam 32 milyon 500 bin 190 ziyaretçiyi ağırladı. Türkiye’ye ilk 8 aylık dönemde Almanya en çok ziyaretçi gönderen ülke olurken, sırasıyla Rusya Federasyonu ikinci, İngiltere de üçüncü sırada yer aldı.

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Türkiye yılın ilk 8 ayında 32.5 milyon ziyaretçiyi ağırladı

Turist sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 52.32 artış gösterdi Kültür ve Turizm Bakanlığının Ocak-Ağustos 2022 verilerine göre Türkiye'yi bir önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 108,48 artışla 29 milyon 334 bin 652 yabancı ziyaret etti. Ağustos ayında da yabancı ziyaretçi sayısı yine geçen yılın aynı ayına göre yüzde 52,32 arttı ve 6 milyon 304 bin 443'e ulaştı.

EN ÇOK ZİYARETÇİ GÖNDEREN ÜLKE ALMANYA, RUSYA VE İNGİLTERE OLDU

Yılın ilk 8 ayında en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında yüzde 105,73 artış ve 3 milyon 850 bin 816 kişi ile Almanya birinci, yüzde 22,8 artış ve 3 milyon 3 bin 836 kişi ile Rusya Federasyonu ikinci, yüzde 2120,57 artış ve 2 milyon 360 bin 404 kişi ile İngiltere üçüncü sırada yer aldı. İngiltere'yi Bulgaristan ve İran izledi.

Türkiye'ye ağustos ayında en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında ise bir 858 bin 265 kişi ile Almanya birinci, 806 bin 505 kişi ile Rusya Federasyonu ikinci, 550 bin 156 kişi ile İngiltere ise üçüncü oldu. Sıralama, aylık verilerde de değişmedi ve Bulgaristan dördüncü, İran da beşinci sırada yer aldı.

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Türkiye yılın ilk 8 ayında 32.5 milyon ziyaretçiyi ağırladı
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