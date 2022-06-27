Haberler Yaşam Haberleri Türkiye Yunanistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Türkiye erkek milli voleybol takımı Türkiye Yunanistan maçı hangi kanalda, saat kaçta? | AKDENİZ OYUNLARI
Giriş Tarihi: 27.6.2022 13:38

Türkiye Yunanistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Türkiye erkek milli voleybol takımı Türkiye Yunanistan maçı hangi kanalda, saat kaçta? | AKDENİZ OYUNLARI

Türkiye Yunanistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Türkiye erkek milli voleybol takımı Türkiye Yunanistan maçı hangi kanalda, saat kaçta? | AKDENİZ OYUNLARI

Türkiye erkek voleybol maçı bugün oynanacak. Filenin Efeleri Akdeniz Oyunları’na ilk maçında ev sahibi Cezayir’i 3 – 0’lık net bir sonuçla yenen milliler, şimdi komşu ülke ile karşı karşıya. Türkiye Yunanistan voleybol maçı ne zaman, saat kaçta sorusu merak ediliyor. Türkiye erkek voleybol takımı en son Avrupa Altın Ligi’nde finalde Hırvatistan’a yenilip ikinci olmuştu. Türkiye erkek voleybol maçı ne zaman soruları iletiliyor. Akdeniz Oyunları’na iyi başlayan milliler için kader maçları yaklaşıyor. Peki, Türkiye Yunanistan voleybol maçı ne zaman, hangi kanalda? İşte cevaplar…

Türkiye İtalya kadın voleybol maçı sonrası bu akşamki ikinci milli voleybol maçı Türkiye Yunanistan arasında oynanacak. Akdeniz Oyunları'nın favorilerinden olan milli takımımız, komşu Yunanistan karşısında oynayacak. Türkiye Yunanistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda sorusuna yanıt arıyor. Bu sene 19'uncusu düzenlenen Akdeniz Oyunları 2022 için milli takım turnuvanın mutlak favorilerden. Maçı kaçırmak istemeyenler Türkiye Yunanistan maçı ne zaman, saat kaçta sorusunu yöneltiyor. Peki, Türkiye – Yunanistan maçı ne zaman? İşte detaylar!

TÜRKİYE YUNANİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Filenin Sultanları 27 Haziran pazartesi yani bugün saat 23.00'da Yunanistan ile karşı karşıya gelecek. Grubun ikinci maçında iki takım karşı karşıya gelecek.

TÜRKİYE YUNANİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye Yunanistan maçı TRT Spor'dan naklen yayınlanacak.

TÜRKİYE VOLEYBOL TAKIMI MAÇLARI

27 Haziran pazartesi Türkiye – Yunanistan 23.00

28 Haziran salı Türkiye – Fransa 23.00

Grup karşılaşmalarının ardından gruplarında ilk üç sırada yer alan takımlar çeyrek finale yükselecek. Çeyrek finalde A Grubu'nun birincisi B Grubu'nun ikincisiyle, A ve C gruplarının ikincisi, B ve C gruplarının da üçüncüleri birbirleriyle eşleşecek. Çeyrek finalde kazanan takımlar yarı final, kaybeden takımlar ise klasman maçları oynamaya hak kazanacak.

ARKADAŞINA GÖNDER
Türkiye Yunanistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Türkiye erkek milli voleybol takımı Türkiye Yunanistan maçı hangi kanalda, saat kaçta? | AKDENİZ OYUNLARI
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA