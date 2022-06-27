Türkiye Yunanistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Türkiye erkek milli voleybol takımı Türkiye Yunanistan maçı hangi kanalda, saat kaçta? | AKDENİZ OYUNLARI

Türkiye İtalya kadın voleybol maçı sonrası bu akşamki ikinci milli voleybol maçı Türkiye Yunanistan arasında oynanacak. Akdeniz Oyunları'nın favorilerinden olan milli takımımız, komşu Yunanistan karşısında oynayacak. Türkiye Yunanistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda sorusuna yanıt arıyor. Bu sene 19'uncusu düzenlenen Akdeniz Oyunları 2022 için milli takım turnuvanın mutlak favorilerden. Maçı kaçırmak istemeyenler Türkiye Yunanistan maçı ne zaman, saat kaçta sorusunu yöneltiyor. Peki, Türkiye – Yunanistan maçı ne zaman? İşte detaylar!
Filenin Sultanları 27 Haziran pazartesi yani bugün saat 23.00'da Yunanistan ile karşı karşıya gelecek. Grubun ikinci maçında iki takım karşı karşıya gelecek.
27 Haziran pazartesi Türkiye – Yunanistan 23.00
28 Haziran salı Türkiye – Fransa 23.00
Grup karşılaşmalarının ardından gruplarında ilk üç sırada yer alan takımlar çeyrek finale yükselecek. Çeyrek finalde A Grubu'nun birincisi B Grubu'nun ikincisiyle, A ve C gruplarının ikincisi, B ve C gruplarının da üçüncüleri birbirleriyle eşleşecek. Çeyrek finalde kazanan takımlar yarı final, kaybeden takımlar ise klasman maçları oynamaya hak kazanacak.