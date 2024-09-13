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Giriş Tarihi: 13.9.2024 11:20 Son Güncelleme: 13.9.2024 11:56

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Düzce’de öğretmen, öğrenci ve velilere tanıtılıyor

Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli tanıtım çalışmaları kapsamında okullara tanıtıcı giydirmeleri öğretmen, öğrenci ve velilere bilgilendirici broşürler dağıtarak tanıtım çalışmalarına devam etti.

ENES GÜNEŞ
Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Düzce’de öğretmen, öğrenci ve velilere tanıtılıyor

Düzce Milli Eğitim müdürlüğü 'Eğitimin Düzcesi' başlığı altında yaptığı paylaşımda, Türkiye Yüzyılı Maarif Modelinin tanıtımına ilişkin bilgilendirme yaptı.
Yapılan paylaşımda yeni model ile ilgili bilgilendirmeler yapıldı.

Bu bilgilendirmeler kapsamında; Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından öğrenci, öğretmen ve velilere yönelik hazırlanan broşürler dağıtıldı.

Aynı broşürler şehrin yoğun olduğu noktalarda vatandaşlara dağıtıldı.

Okul Girişlerine Müfredat Giydirmesi Yapıldı

Aynı tanıtım kapsamında okulların duvarları Türkiye yüzyılı Maarif Model'ini tanıtan görsellerle donatıldı.

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Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Düzce’de öğretmen, öğrenci ve velilere tanıtılıyor
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