SAVUNMA SANAYİİ: Yerlilik oranı yüzde 73'e ulaştı. 13 ülkeye İHA ve SİHA ihraç ediyoruz. 2002'de 248 milyon dolar olan savunma ihracatı 2021'de 3 milyar 224 milyon dolar oldu. 2022 sonu 8.9 milyar doları olması bekleniyor.

ULAŞIM: 56 havalimanı sayısı yıl sonunda 61'e çıkacak. İGA İstanbul Havalimanı "Dünyanın En İyi Havalimanı" seçildi. 20 yıl içinde ulaşım ve iletişim altyapısına 1 trilyon 606 milyar TL yatırım yapıldı. Bölünmüş yol uzunluğu 6 bin kilometrelerden 28 bin 700 kilometreye çıkartıldı. 8 il hızlı trenle birbirine bağlandı.