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Giriş Tarihi: 7.1.2023 20:31 Son Güncelleme: 7.1.2023 20:37

Türkiye Yüzyılı'nda Milli Teknoloji Hamlesi kitap oldu: Sağlıkta 'Dijital Dönüşüm' vurgusu!

'Türkiye Yüzyılı'nda Milli Teknoloji Hamlesi' TÜBA Akademi yazarlarının katkılarıyla kitap haline getirildi. Sağlık Bakan Yardımcısı Şuayip Birinci de 'Sağlıkta Milli Teknoloji Hamlesi' başlığı ile “Sağlıkta Dijital Dönüşüm” süreci ve geliştirilen sistemleri anlattı.

Türkiye Yüzyılı’nda Milli Teknoloji Hamlesi kitap oldu: Sağlıkta ’Dijital Dönüşüm’ vurgusu!

TÜBA, "Millî Teknoloji Hamlesi: Toplumsal Yansımaları ve Türkiye'nin Geleceği" ve çalışmanın İngilizce baskısı "National Technology Initiative: Social Reflections and Türkiye's Future" adlı eserleri yayımladı.

Millî Teknoloji Hamlesi'nin çok boyutlu olarak 37 bölümde ele alındığı eser, Türkiye'nin teknoloji temelli millî kalkınma çabalarını bilim insanlarının bakış açısından aktarıyor ve birincil kaynakların görüşlerini yansıtıyor. Kitapta Türkiye'nin teknoloji hakkındaki uluslararası rekabet gücünün olumlu yönde gelişmesini sağlayan Ar-Ge yatırımları ve bilimsel faaliyetlere verdiği stratejik destek okuyucuya aktarılıyor. Bireysel, kurumsal ve toplumsal etkileşimleri konu edinen eserde millî teknoloji atılımı, bilim insanlarının akademik bakış açısı ve Millî Teknoloji Hamlesi'ne katkı sunan kurumların uygulamalarından örneklere yer veriliyor.

Sağlık Bakan Yardımcısı Şuayip Birinci de 'Sağlıkta Milli Teknoloji Hamlesi' başlığı ile "Sağlıkta Dijital Dönüşüm" süreci ve geliştirilen sistemleri anlattı.

Sağlık Bakan Yardımcısı Şuayip Birinci

Bakan Yardımcısı Birinci ilgili bölümde 'Sağlıkta Milli Teknoloji Hamlesi' konusunda şu vurguları yaptı:

"Ülkemizde sağlık dijitalleşmesi, önemi geç kavranmış olmasına rağmen kavrandıktan sonra çok hızlı ve kapsamlı olarak ulusal adaptasyona ulaşmış bir alandır. Temelleri 2000'li yılların başında atılmaya başlanmış, akabinde özellikle 2014 yılından sonra güçlü bir vizyon ile bizzat Sağlık Bakanlığı bünyesinde geliştirilen ulusal ölçekli projeler sayesinde bölgesinin en önemli, dünyanın da sayılı dijital sağlık uygulamalarına liderlik eden bir ülke haline gelmiştir. Sağlık alanının dijitalleştirilmesi, her sektörde olduğu gibi güçlü bir değişim yönetimine, nitelikli ve sürdürülebilir teknolojik bakış açısına sahip olunmasıyla mümkündür.

Ülkemizde sağlık dijitalleşmesi ulusal sağlık hizmetlerinde doğrudan vatandaşların ve sağlık çalışanlarının iş ve işlemlerini daha kolay ve hızlı gerçekleştirmeleri için planlanmıştır. Yukarıda bahsettiğimiz üzere, kısa sürede ulusal ölçekli çok büyük projelerin başarıya ulaşması bu bakış açısının da değişmesine olanak sağlamıştır. Özellikle 2019 yılında Çin Halk Cumhuriyeti'nde ortaya çıkan ve kısa sürede Dünya Sağlık Örgütü tarafından küresel bir pandemi olarak ilan edilen COVID-19 süreci ile sağlık bilişimi ve dijital sağlık uygulamaları ülkelerin stratejik sektörlerinden bir tanesi haline gelmiştir (WHO, 2020). Yeni dönemde tüm ülkelerin dijital sağlık altyapılarını restore etme ve yeniden yapılandırma ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Pandemi sürecinde ülkemizin kesintisizlik ilkesiyle ortaya koymuş olduğu performans, ülkemizin dijital sağlık altyapısının da başarısını test eden önemli bir gösterge olmuştur."

Milli Teknoloji Hamlesi'nde Türkiye'nin Sağlıkta Dijital Serüveni'ne de yer verildi

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