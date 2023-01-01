Türkiye Yüzyılının ilk bebeği dünyaya geldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni yıla sağlık çalışanlarıyla birlikte Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde girdi. Yeni yılın ilk bebeğini de ziyaret eden Bakan Koca, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

"HOŞ GELDİN YENİ YILIN VE TÜRKİYE YÜZYILININ İLK BEBEĞİ"

Koca, paylaşımında "Hoş geldin yeni yılın ve Türkiye Yüzyılının ilk bebeği, Yavuz Selim bebek. Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesinde doğan Yavuz Selim bebeğe sağlıklı ve uzun bir ömür diliyoruz. Allah analı babalı büyütsün. Bu gece doğanlar ve tüm bebekler gözbebeğimizdir." ifadelerine yer verdi.