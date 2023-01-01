Haberler Yaşam Haberleri Türkiye Yüzyılının ilk bebeği dünyaya geldi
Giriş Tarihi: 1.1.2023 00:53 Son Güncelleme: 1.1.2023 00:54

Türkiye Yüzyılının ilk bebeği dünyaya geldi

Türkiye 2023 yılına ve Türkiye Yüzyılına girmenin heyecanını yaşarken yeni yılın ilk bebeği de Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'nde dünyaya geldi. Yeni yılın ilk bebeğini hastanede ziyaret eden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Hoş geldin yeni yılın ve Türkiye Yüzyılının ilk bebeği, Yavuz Selim bebek." dedi.

Türkiye Yüzyılının ilk bebeği dünyaya geldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni yıla sağlık çalışanlarıyla birlikte Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde girdi. Yeni yılın ilk bebeğini de ziyaret eden Bakan Koca, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

"HOŞ GELDİN YENİ YILIN VE TÜRKİYE YÜZYILININ İLK BEBEĞİ"

Koca, paylaşımında "Hoş geldin yeni yılın ve Türkiye Yüzyılının ilk bebeği, Yavuz Selim bebek. Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesinde doğan Yavuz Selim bebeğe sağlıklı ve uzun bir ömür diliyoruz. Allah analı babalı büyütsün. Bu gece doğanlar ve tüm bebekler gözbebeğimizdir." ifadelerine yer verdi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Milli Piyango hızlı sorgulama! 2023 MPİ Milli Piyango sonuçları, bilet sorgulama ve ikramiye çıkan numaralar listesi bekleniyor
Temel Karamollaoğlu tarafını belli etti! Akşener’i küplere bindirecek açıklamalar
Dr. Astrolog Şenay Devi 2023'ün en şanslı burcunu açıkladı! "En zararlı gezegen bile şansınız için dönecek"
Neşe Erberk'ten 36 yıl sonra gelen Zeki Müren itirafı! Neşe Erberk: Henüz 18 yaşındaydım...
Ankara'da yılbaşı gecesi kana bulandı: Kafede silahlar ateşlendi! 3 ölü 1 yaralı
Selçuk Bayraktar ‘Yeri ayrı olacak’ diyerek duyurdu: 20 yıllık hayal gerçek oldu!
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
2009'da Almanya'da 5 milyon Avroluk mücevher soygunu ardından bulunan DNA izinin, sabıkalı ikiz kardeşlerden birine ait olduğu saptanıp hangisine ait olduğu anlaşılamayınca ne olmuştur?
Günümüzde kullandığımız takvime göre Roma'da yaşayanlar için 4 Ekim 1582 gününden sonraki gün hangisi olmuştur?
Muzırlıkta Netflix’i aratmayan yobaz
ARKADAŞINA GÖNDER
Türkiye Yüzyılının ilk bebeği dünyaya geldi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA