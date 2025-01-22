Türkiye Yüzyılı’nın ilk belgesi yarın açıklanacak

Yaklaşım 1 yılı aşkın bir süredir çalışmaları devam eden 4. Yargı Reformu Strateji Belgesi, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenecek törenle tanıtılacak. Hukukun üstünlüğünü esas alan, öngörülebilir ve gecikmeyen bir adalet sistemi vizyonuyla hazırlanan 'Türkiye Yüzyılı'nın ilk Yargı Reformu Strateji Belgesi, 5 amaç, 45 hedef ve 264 faaliyetten oluşuyor.

TÜRKİYE YÜZYILININ İLK BELGESİ

İlki 2009, ikincisi 2015, üçüncüsü 2019'da açıklanan Yargı Reformu Strateji Belgesinin açıklanacak olan dördüncüsü, Türkiye Yüzyılı'nın da ilk belgesi olacak. 2025-2029 yıllarını kapsayan belge, yargıda 5 yılda atılacak adımları içeriyor. Belgede, kurumsal yapının güçlendirilmesi ve süreçlerin yeniden yapılandırılması, insan kaynakları kapasitesinin güçlendirilmesi, ceza adaleti sisteminin etkinliğinin artırılması, hukuk ve idari yargılama süreçlerinin etkinliğinin artırılması ile adalete erişimin kolaylaştırılması başlıkları altında 5 amaç yer alıyor. 5 amacın alt başlıklarında ise 45 hedef, 264 faaliyet bulunuyor.



56 BİNİN ÜZERİNDE VATANDAŞ GÖRÜŞÜ ALINDI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un başkanlığında, belgenin hazırlık aşamasında birçok toplantı yapılırken, bu toplantılarda adalet alanındaki ulusal ve uluslararası gelişmeler incelendi, paydaşların görüşleri dikkate alındı ve adalet istatistiklerine dayalı analizler yapıldı. Öte yandan yurt dışında görev yapan adalet müşavirlerinden başta iyi uygulama örnekleri olmak üzere bulundukları ülke uygulamalarına ilişkin görüş ve bilgi temin edildi. Adalet Bakanlığının oluşturduğu yargireformu.adalet.gov.tr uzantılı resmi internet sayfasına 56 binin üzerinde vatandaş görüş ve önerisini sundu. Ayrıca 12 bin paydaş anketi yapıldı.

CEZASIZLIK ALGISI ORTADAN KALKACAK

Adalete güvenin daha da artmasının, vatandaşların yargı hizmetlerinden en adil ve en etkin bir şekilde yararlanabilmesinin, temel hak ve özgürlüklerin korunarak güçlendirilmesinin, cezasızlık algısının ortadan kaldırmasının amaçlandığı belgeyle daha güvenilir ve erişilebilir adalet sisteminin tesisi sağlanacak.