Türkiye Yüzyılı’nın ilk ormanı Beykoz’da dikildi

Beykoz Anadolu Feneri Mahallesi'nde 26 Temmuz'da çıkan yangında 21.6 hektarlık çalılık ve ormanlık alan zarar görmüştü. İstanbul Valiliği'nin koordinasyonunda yapılan çalışmayla 21 hektarlık alana 34 bin 500 çam fidanı dikildi. Fidan dikim törenine katılan İstanbul Valisi Davut Gül, "Türkiye Yüzyılı'nın ilk ormanını öğrencilerimizle dikmiş olacağız. Gördüğünüz alan İstanbul'da yanan ormanların yaklaşık yüzde 45'ini oluşturuyor. Kalan kısmını da yıl içinde ağaçlandıracağız" dedi. Vali Gül, daha sonra protokol üyeleri, öğrenciler ve orman görevlileriyle birlikte alana çam fidanı dikti.