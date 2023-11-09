Haberler Yaşam Haberleri Türkiye Yüzyılı’nın ilk ormanı Beykoz’da dikildi
Giriş Tarihi: 9.11.2023

Türkiye Yüzyılı’nın ilk ormanı Beykoz’da dikildi

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
Türkiye Yüzyılı’nın ilk ormanı Beykoz’da dikildi
Beykoz Anadolu Feneri Mahallesi'nde 26 Temmuz'da çıkan yangında 21.6 hektarlık çalılık ve ormanlık alan zarar görmüştü. İstanbul Valiliği'nin koordinasyonunda yapılan çalışmayla 21 hektarlık alana 34 bin 500 çam fidanı dikildi. Fidan dikim törenine katılan İstanbul Valisi Davut Gül, "Türkiye Yüzyılı'nın ilk ormanını öğrencilerimizle dikmiş olacağız. Gördüğünüz alan İstanbul'da yanan ormanların yaklaşık yüzde 45'ini oluşturuyor. Kalan kısmını da yıl içinde ağaçlandıracağız" dedi. Vali Gül, daha sonra protokol üyeleri, öğrenciler ve orman görevlileriyle birlikte alana çam fidanı dikti.

EN ÇOK OKUNANLAR

CHP Genel Başkanlığı yarışında "Kara para" skandalı büyüyor! İmamoğlu'nun ağabeyi...
Kemal Kılıçdaroğlu koltuğu Özgür Özel'e böyle devretti! Dikkat çeken kareler
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Trump, İran'ı ifşa etti ortalık karıştı! Çok çarpıcı sözler: Kırmızı çizgi aşıldı, İran olmasa İsrail varlığını bile sorgular
Dehşet verici olay! Dev timsah kadının kafasını canlı canlı yemeye çalıştı... İşte mucize kurtuluş anı
CHP Genel Merkezinde esrarengiz koliler... Kemal Kılıçdaroğlu bundan sonra ne yapacak?
Sakarya'da "İneğe alkol içirme" skandalı! Soruşturma başlatıldı
Başkan Erdoğan Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile görüştü: "İsrail'i durduracak adımların atılması gerek"
Son dakika: Husiler ABD'nin SİHA'sını düşürdü
Son dakika: Yargıtay’dan bir ilk! Anayasa Mahkemesi üyelerine suç duyurusu
ARKADAŞINA GÖNDER
Türkiye Yüzyılı’nın ilk ormanı Beykoz’da dikildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA