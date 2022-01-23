Türkiye’de 2021 yılından 1 milyondan fazla bebek doğdu! En çok kullanılan isimler belli oldu

KIZLARDA ZEYNEP İSMİ BİRİNCİ SIRADA GELDİ

Kız bebeklere en çok verilen isimler arasında ilk sırayı ise Zeynep aldı. Geçen yıl Zeynep ismi 10 bin 130 bebeğe verildi. Ayrıca 6 bin 546 bebeğe Elif, 6 bin 496 bebeğe ise Asel ismi konuldu. Kız bebeklerde Zeynep, Elif ve Asel isimlerini sırasıyla Asya, Defne, Azra, Nehir, Zümra, Eylül ve Ecrin izledi.