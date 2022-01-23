Haberler Yaşam Haberleri Türkiye'de 2021 yılından 1 milyondan fazla bebek doğdu! En çok kullanılan isimler belli oldu
Giriş Tarihi: 23.1.2022 20:11 Son Güncelleme: 23.1.2022 20:14

Türkiye'de 2021 yılından 1 milyondan fazla bebek doğdu! En çok kullanılan isimler belli oldu

AA
Türkiye’de 2021 yılından 1 milyondan fazla bebek doğdu! En çok kullanılan isimler belli oldu

Türkiye'de 2021 yılında 1 milyon 47 bin 975 bebek doğdu. Ailelerin en çok kullandığı isimler de belli oldu. Buna göre erkekler Yusuf, kızlarda ise Zeynep en çok kullanılan isimler oldu.

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü verilerine göre, 2021'de 1 milyon 47 bin 975 bebek dünyaya geldi.

ERKEKLERDE EN ÇOK YUSUF İSMİ KULLANILDI

En çok tercih edilen isimlere bakıldığında erkek bebeklerden 7 bin 134'üne Yusuf, 6 bin 304'üne Alparslan, 5 bin 777'sine Miraç ismi konuldu. Bu isimleri sırasıyla Ömer Asaf, Eymen, Göktuğ, Ömer, Mustafa, Aras ve Ali Asaf takip etti.

KIZLARDA ZEYNEP İSMİ BİRİNCİ SIRADA GELDİ

Kız bebeklere en çok verilen isimler arasında ilk sırayı ise Zeynep aldı. Geçen yıl Zeynep ismi 10 bin 130 bebeğe verildi. Ayrıca 6 bin 546 bebeğe Elif, 6 bin 496 bebeğe ise Asel ismi konuldu. Kız bebeklerde Zeynep, Elif ve Asel isimlerini sırasıyla Asya, Defne, Azra, Nehir, Zümra, Eylül ve Ecrin izledi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Türkiye'de 2021 yılından 1 milyondan fazla bebek doğdu! En çok kullanılan isimler belli oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA