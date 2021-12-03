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Giriş Tarihi: 3.12.2021 17:39

Türkiye’de aile değerlerinin bugünü ve geleceği paneli düzenlendi

Fatma Nur AKKİŞİ Fatma Nur AKKİŞİ
Türkiye’de aile değerlerinin bugünü ve geleceği paneli düzenlendi

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü ile Türk Felsefe Derneği tarafından organize edilen ve 16 üniversitenin katılımıyla düzenlenen “Türkiye’de Aile Değerlerinin Bugünü ve Geleceği” konulu paneller serisinin altıncısı Sivas Cumhuriyet Üniversitesi’nde gerçekleştirildi.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Kültür Merkezi Kadı Burhaneddin Salonu'nda düzenlenen panele Rektör Prof. Dr. Alim Yıldız, Üniversite Genel Sekreteri Prof. Dr. Kadir Özköse, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Tarihi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Taşkın, Ankara Üniversitesi'nden Prof. Dr. İsmail Köz ve Prof. Dr. Hasan Yücel Başdemir, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi'nden Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Çelik, öğretim üyeleri ile öğrenciler katıldı.

"HAYIRLARA VESİLE OLSUN"

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan panelin açış konuşmasını yapan Rektör Prof. Dr. Alim Yıldız, "Üniversitemizde salgın öncesinde çok sayıda paneller, sempozyumlar, konferanslar yapıyorduk. Salgın süresinde de bunları çevirim içi olarak da devam ettirdik. Bu tür toplantıların önemli olduğuna inanıyorum. Bugün burada çok değerli hocalarımız var aileyle ilgili konuşacaklar. Panelimizin hayırlara vesile olmasını diliyorum." dedi.

Açılış konuşmasının ardından Edebiyat Fakültesi Felsefe Tarihi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Taşkın'ın başkanlığını yaptığı panele geçildi. Panele Ankara Üniversitesi'nden Prof. Dr. İsmail Köz, "Normal İnsan Kaynağı: Aile Kurumu", Ankara Üniversitesi'nden Prof. Dr. Hasan Yücel Başdemir, "Bir Eğitim Kurumu Olarak Aile" ve Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi'nden Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Çelik, "Geçerli Bilgi ve Tutarlı Eylem İçin Aile Olmanın Gerekli Koşulları" konu başlıklarında sunumlarını gerçekleştirdiler.

Program soru-cevap kısmının ardından katılım ve teşekkür belgelerinin takdiminden sonra toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

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Türkiye’de aile değerlerinin bugünü ve geleceği paneli düzenlendi
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