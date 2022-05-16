Türkiye’de bir ilk: Kadınlar askeriyenin ihalesini aldı

Finike'de 7 kooperatifin sorumluluğunu üstlenen Soyak, Türkiye'de bir ilki başararak İzmir'de askeri gıda tedarik ihalesine girip onlarca büyük şirketin içinden sıyrılmayı başardı. Kendisi de bir engelli kız kardeşe sahip olan Gülsüm Soyak Engelliler ve Engelli Çocuk Annelerine Destek Kadın Girişimi üretim ve işletme kooperatifi ile de birçok engellinin önündeki zorlukların aşılmasında önemli rol oynadı.
Karşılaştığı güçlüklere karşın asla yılmadıklarını belirten Soyak, hikâyesini SABAH ile paylaştı.
KIRSAL KALKINMA KÖY KOOPERATİFİNİ ÖĞRENDİ ÖĞRETTİ
Kooperatifle ilkokul dördüncü sınıfta tanıştım. 1964'te köyümüze gelip bana ders veren ziraat mühendisleri ve teknikerlerden ağaçlar nasıl bellenir, nasıl ilaçlanır öğrenir, ben de köylülere köy kahvesinde anlatırdım. Kırsal kalkınma köy kooperatifinin ne olduğunu ben onlardan öğrenmiştim. Köyde büyük küçük herkesin ablası olmuştum. O yıllarda ara vermeden kooperatifçilik alanında çalışmalar yaptım. Liseden mezun olunca da arsa ve konut kooperatifçiliğine başladım. Bir günde 300 ortak kaydettim. Kadın olarak ilk kez kimsenin giremediği terörün kol gezdiği mahallede 390 konutluk inşaatın yönetim kurulu başkanı oldum. Topladığım aidatlarla inşaatı tamamladım.
KOOPERATİFE 80 ÜYE KADIN VAR
Hayatım hep engelli ve yaşlılarla geçti. Ben de bir engelli kız kardeş ablasıyım. 2015'te Engelliler ile Engelli Çocuk Annelerine Destek Kadın Girişimi Üretme ve İşletme Kooperatif'ini kurdum. Daha sonra kooperatif sayımızı 7'ye çıkardık. Kooperatifimize 80'den fazla kadın üyemiz ve binlerce gönüllümüz var. Ekibimle birlikte engelli çocukların motor gelişiminden ahşap kooperatifine, ıspanak başta olmak üzere sebzelerin ununa kadar çeşitli ürünler üretiyoruz. Kâr amacımız yok, sosyal bir kooperatifiz. Kadın kooperatifleri sürdürülebilir olmalı.
ATÖLYELER İLE TOPLUMA KAZANDIRILIYOR
Özel çocuklarımızın gelişimi için seramik atölyesi kurduk. Öğretmenlerimiz eşliğinde, engelli çocuklar çamura, toprağa dokunuyorlar. Engelli okullarındaki çocuklar haftanın belirli günlerinde üniversitenin güzel sanatlar bölümünden mezun olan çocuklarımızı servislerle getirip atölyemizde seramik ve resim yaptırıyoruz. Müzikle de uğraşsınlar istedik. İlk defa toplum önünde konser verdiler. Bu atölyelerle engelli çocuklar ve aileleri sosyalleşiyor, topluma dahil oluyorlar. Engelli çocuk annelerine de kurslar veriyoruz. Hiçbirinden ücret talep etmiyoruz. Otizmli çocukların anneleri rehabilite sırasında çocuğunu beklerken dikiş öğrensinler diye dikiş atölyesi açtık. Denetimli sebestlikte, sığınma evlerinde olan kadınlarımız var. Toplum içine rahatça çıkmaya başladılar. Ellerindeki becerilerini artırıp şu anda çırağı usta, ustayı da profesyonel yapıp ekonomiye katkı sağlayacak kadınlarımız yetişti.
EV EKONOMİSİNE KATKI
Ahşap üzerine iki kooperatif daha kurduk. Onlar da ahşap atıklardan kendilerine göre küçük küçük parçalar yapıp bunların bazısını belediyeler imkân sağlarlarsa, stant açmalarına yardımcı oluyoruz. Yaptıkları ürünleri sergileyip satıyorlar. Ev ekonomilerine katkı sağlıyorlar.
ISPANAKTAN MERCİMEĞE HER ŞEYİN UNU
Finike'de kurutma üzerine atölye, fırın açmaya çalışıyoruz. Örneğin ıspanağın ununu yaptık, herkes güldü 'Ne yapıyorsunuz' dediler. Pancarın ununu yaptık, 'Böyle bir şey olur mu?' dediler. Ispanak, pancar, kabak, aklınıza gelebilecek her türlü meyve ve sebzenin ununu yapıyoruz. Doğada ne varsa hepsini toplayıp kurutup ununu yaptığımız zaman bu çalışmalarımızda çok güzel dönüşümler oldu. Bakliyatlarında ununu yapmak istedik. Mercimek, nohudun da ununu yaptık. Glütensiz beslenmek isteyenlere un yapıyoruz.
TÜRKİYE'DE BİR İLK ASKERİYE İHALESİNİ ALDILAR
İzmir'de Foça jandarma askeri ihalesine girdik. Başta dev firmalardan büyük tepki aldık. Bize 'Sizin burada ne işiniz var' dediler. Peki, biz bunu yaptık neden? Türkiye'de ilk defa askeriyenin içine bir kadın kooperatifi olarak girip başarmanın, başarabildiğimizi de öbür arkadaşlara anlatabilmenin derdiyle savaştık, savaşıyoruz. Orduevinin çamaşırhanesi ve pastanesinin işletmesini aldık.
TEK DESTEK DEVLETTEN
Kadın kooperatifini sonuna kadar götüreceğiz. Dünyayı değiştirecek olanlar kadınlardır.
Son iki yılda KOOPDES adı altında kadın kooperatiflerinde projelerini düzgün yazanlar 150 şer bin liralık ekipman aldılar. Yaptığımız bunca işe gücümüz yetiyor mu? Ekonomik olarak yetmiyor ama biz birilerine ağlıyor muyuz? Hayır, asla. Ne bir yerden bağış aldım, ne bir iş adamından destek aldım. Sağ olsun, Ticaret Bakanlığı'nın dışında hiçbir yerden, hiçbir şekilde, hiçbir destek almadım.