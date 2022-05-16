Türkiye’de bir ilk: Kadınlar askeriyenin ihalesini aldı

Finike'de 7 kooperatifin sorumluluğunu üstlenen Soyak, Türkiye'de bir ilki başararak İzmir'de askeri gıda tedarik ihalesine girip onlarca büyük şirketin içinden sıyrılmayı başardı. Kendisi de bir engelli kız kardeşe sahip olan Gülsüm Soyak Engelliler ve Engelli Çocuk Annelerine Destek Kadın Girişimi üretim ve işletme kooperatifi ile de birçok engellinin önündeki zorlukların aşılmasında önemli rol oynadı.

Karşılaştığı güçlüklere karşın asla yılmadıklarını belirten Soyak, hikâyesini SABAH ile paylaştı.

KIRSAL KALKINMA KÖY KOOPERATİFİNİ ÖĞRENDİ ÖĞRETTİ

Kooperatifle ilkokul dördüncü sınıfta tanıştım. 1964'te köyümüze gelip bana ders veren ziraat mühendisleri ve teknikerlerden ağaçlar nasıl bellenir, nasıl ilaçlanır öğrenir, ben de köylülere köy kahvesinde anlatırdım. Kırsal kalkınma köy kooperatifinin ne olduğunu ben onlardan öğrenmiştim. Köyde büyük küçük herkesin ablası olmuştum. O yıllarda ara vermeden kooperatifçilik alanında çalışmalar yaptım. Liseden mezun olunca da arsa ve konut kooperatifçiliğine başladım. Bir günde 300 ortak kaydettim. Kadın olarak ilk kez kimsenin giremediği terörün kol gezdiği mahallede 390 konutluk inşaatın yönetim kurulu başkanı oldum. Topladığım aidatlarla inşaatı tamamladım.