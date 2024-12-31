Türkiye’de bir ilk: Minikler için müzik anaokulu

Anaokulunda açılan müzik sınıfında, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Okul Öncesi Eğitim Programı kapsamında müzik becerilerinin geliştirilmesine yönelik etkinliklerden oluşan çalışma 2024 Ekim ayında İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde, akademisyen ve alanında uzman öğretmenlerden oluşan komisyonca başlatıldı.

ERKEN YAŞTA MÜZİK EĞİTİMİ

Çocukların erken yaşta müzikle tanışarak estetik duyarlılıklarını geliştirmeyi amaçlayan programın tanıtımı dün yapıldı. SABAH'a konuşan İstanbul İl Milli Eğitim yetkilileri "Özellikle ana sınıfı ve okul öncesi çok önemli. Bugünkü bu etkinlikle çocuklarımızın inşallah gelecekte kodlarına işlenecek bir müzik altyapısı oluşacak. Bu altyapıyla belki de bu çocuklar gelecekte müzik ve sanatta söz sahibi olacak, güzel eserler ortaya koyacak'' dedi.

ENSTÜRMAN ÇALMAYI ÖĞRENECEKLER

Proje kapsamında öğrencilerin yaşına ve fiziksel özelliklerine göre enstrümanlar temin edilecek. Her öğrencinin en az bir enstrüman çalmayı öğrenmesi hedefleniyor. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür''28 Kasım itibarıyla Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü ve Talim Terbiye Kurulu Başkanlığınca onaylanmış bir müzik eğitimi programımız var. Bir devlet okulunda, bir program olarak Türkiye'de ilk, okul öncesindeki müzik eğitimine Beşiktaş Yıldız Erten Anaokulu'nda inşallah başlıyoruz" diye konuştu.