Haberler Yaşam Haberleri Türkiye’de bir ilk: Minikler için müzik anaokulu
Giriş Tarihi: 31.12.2024 10:13 Son Güncelleme: 31.12.2024 10:21

Türkiye’de bir ilk: Minikler için müzik anaokulu

Türkiye’nin ilk müzik eğitimi veren anaokulu İstanbul Beşiktaş’ta açıldı. Beşiktaş Yıldız Erten Anaokulu'nda müziğe yeteneği olan öğrencilerin eğitimini desteklemek için özel bir program uygulanacak.

CEYDA KARAASLAN CEYDA KARAASLAN
Türkiye’de bir ilk: Minikler için müzik anaokulu

Anaokulunda açılan müzik sınıfında, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Okul Öncesi Eğitim Programı kapsamında müzik becerilerinin geliştirilmesine yönelik etkinliklerden oluşan çalışma 2024 Ekim ayında İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde, akademisyen ve alanında uzman öğretmenlerden oluşan komisyonca başlatıldı.

ERKEN YAŞTA MÜZİK EĞİTİMİ

Çocukların erken yaşta müzikle tanışarak estetik duyarlılıklarını geliştirmeyi amaçlayan programın tanıtımı dün yapıldı. SABAH'a konuşan İstanbul İl Milli Eğitim yetkilileri "Özellikle ana sınıfı ve okul öncesi çok önemli. Bugünkü bu etkinlikle çocuklarımızın inşallah gelecekte kodlarına işlenecek bir müzik altyapısı oluşacak. Bu altyapıyla belki de bu çocuklar gelecekte müzik ve sanatta söz sahibi olacak, güzel eserler ortaya koyacak'' dedi.

ENSTÜRMAN ÇALMAYI ÖĞRENECEKLER

Proje kapsamında öğrencilerin yaşına ve fiziksel özelliklerine göre enstrümanlar temin edilecek. Her öğrencinin en az bir enstrüman çalmayı öğrenmesi hedefleniyor. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür''28 Kasım itibarıyla Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü ve Talim Terbiye Kurulu Başkanlığınca onaylanmış bir müzik eğitimi programımız var. Bir devlet okulunda, bir program olarak Türkiye'de ilk, okul öncesindeki müzik eğitimine Beşiktaş Yıldız Erten Anaokulu'nda inşallah başlıyoruz" diye konuştu.

ARKADAŞINA GÖNDER
Türkiye’de bir ilk: Minikler için müzik anaokulu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA