Türkiye’de bir ilk olan ’Engelsiz Gençlik Merkezi’ çok yakında hizmette

Mersin Engelsiz Gençlik Merkezi'nde incelemelerde bulunarak İl Gençlik ve Spor Müdürü Ökkeş Demir ve yüklenici firma yetkililerinden bilgiler alan Vali Pehlivan, "Şu anda Türkiye'de bir ilk olma özelliği taşıyan ve Mezitli İlçemizde bulunan Engelsiz Gençlik Merkezimizde bulunuyoruz. Merkezimizin inşaat çalışmaları tamamlandı. Şu anda Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüzle, İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz arasında yapılan protokol gereği Meslek Liselerimiz tarafından Gençlik Merkezinin içinin ahşap kısımları başta olmak üzere tefrişat ve düzenleme çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Engelsiz Gençlik Merkezimiz, toplamda yaklaşık 23 dönüm arsa üzerine kurulu bulunmaktadır. Kapalı alanı yaklaşık 4 bin 500 metrekare ve ilaveten 800 metrekare de açık kullanım alanı olan bir merkezdir" dedi.

Vali Pehlivan, "Merkezimiz engelli kardeşlerimize hizmet edecek ve bu merkez bünyesinde, spor salonu, 15x8 metre ölçülerinde 120 metrekare hidroterapi havuzu, basketbol sahası ve kapalı spor salonu, sokak futbol sahası, dörtlü soyunma odası, sığınak, 10 adet atölye dersliği, toplantı salonu, okuma salonu, eğitmen salonu, mescitleri, yemekhanesi, mutfağı, kantini ve otoparkı ile bir merkezde olması gereken bütün birimleriyle burada yer alıyor. Biraz önce ilgili arkadaşlarımızla birlikte tesisimizi gezerek yapımda gelinen aşamayı hep beraber yakından gördük. Şu anda inşaat kısımları tamamlandığı için kabulle ilgili son çalışmalar yürütülüyor. Bu vesileyle daha önce inşaat aşamasında gelip gezmiş olduğumuz bu merkezin şu anda tamamlanmış halini de görmüş olduk. Yakında Engelsiz Gençlik Merkezimizin açılışı gerçekleştirilerek vatandaşlarımıza hizmet etmeye başlayacak. Burada, dönüşümlü olarak, aynı anda 120 engelli bireyimizi, Gençlik Spor Bakanlığı'mızın belirlemiş olduğu müfredat çerçevesinde aileleri ile birlikte misafir edeceğiz. Gün boyunca da yaklaşık bine yakın engelli bireyimiz buradan faydalanabilecektir" diye konuştu.

Mersin Valisi Pehlivan, "Bu anlamda da hem İl Milli Eğitim Müdürlüğü hem Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü hem de engelli kardeşlerimize hizmet etmekte olan sivil toplum kuruluşları ve derneklerle iş birliği ve koordinasyon halinde buradaki hizmetler yerine getirilecektir. Toroslar, Tarsus, Yenişehir ve Silifke İlçelerimizde birer Gençlik Merkezlerinin inşaatını tamamladık ve açılış aşamasına getirdik. Bu yatırımlar, Gençlik ve Spor Bakanlığımızın yatırım programı çerçevesinde hayata geçti. Mut İlçemizdeki Gençlik Merkezimizi geçen yıl tamamlamış ve gençlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu merkezimizi de bitirerek 5 büyük tesisi yatırım programı kapsamında bitirmiş ve Mersinli hemşerilerimizin hizmetine açılacak aşamaya getirmiş durumdayız. Yenişehir İlçemizde bulunan Genç Kafe ve Tarsus İlçemizde yapımını tamamlanan bir kütüphaneyi de hemşerilerimizin hizmetine sunmuş durumdayız. Bu yatırımların genel toplam maliyeti yaklaşık 1 milyar TL'dir ve kısa sayılabilecek bir süre içerisinde de inşaatları tamamlanarak, gençlik hizmetleri bağlamında, gençlerimize ve spor yapan, yapacak olan engelli bireylerimiz başta olmak üzere bütün vatandaşlarımıza hizmet edecektir. Bu yatırımların Mersinimize hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum. Her alanda olduğu gibi gençlik hizmetleri alanında da bu ve benzeri birçok yatırımın hayata geçmesindeki destekleri ve riyasetlerinden dolayı başta Sayın Cumhurbaşkanımıza, Mersinimiz adına şükranlarımı sunuyorum. Gençlik ve Spor Bakanımız başta olmak üzere Bakanlığımızın ilgili birimlerine İlimiz adına teşekkürlerimizi ve şükranlarımızı sunuyor, burada çalışarak emeği geçen işçisinden mühendisine kadar herkese teşekkür ediyor, bu tesislerin faydalanıcıları başta olmak üzere bütün Mersinimize hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum" dedi.