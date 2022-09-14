Türkiye’de bir tane, torunlarına miras olarak saklıyor! Bayi geri istedi, sahibi vermedi

Sivas'ta ikamet eden Metin Şahin, 1974 model Volkswagen K70 otomobilini 7 yıl önce sanayiye yıkanması için getiren Almancı bir arkadaşından 15 bin Euro'ya satın aldı. Arabasının fabrikadan çıktığı gibi halen lastiklerine kadar her şeyinin orijinal olduğunu belirten Şahin, "Gören hayran kalıyor fotoğraf çekiniyor. Film setinde kullanmak için istediler gelin arabası yapmak istediler ama razı olmadım. Bu araç emsalsiz benden torunlarıma miras" dedi.

HİÇBİRİ BUNUN TADINI VERMEZDİ

7 sene önce Almancı bir arkadaşımız arabayı sanayiye yıkattırmaya getirmişti o an gördüm ve almaya karar verdim diyen Metin Şahin; "Otomobile fiyat olarak ne istersiniz dedim. Arkadaş, ben Türk lirası değil Euro bilirim dedi. Bunun üzerine bize bu araç için 15 bin Euro verdik. O zamanlar bu paraya çok daha lüks otomobiller alabilirdim fakat hiçbiri bunun tadını vermezdi çünkü bu araç bir antika. Bu araç çok değişik bir araç. Bu araç şu an, güneş yağmur kar görmez hava müsait olursa çıkartır beş altı kilometre gezer geri yerine yerleştiririz" ifadelerini kullandı.

EMSALSİZ BİR ARAÇ, BÜYÜDÜKLERİNDE NE KADAR KIYMEYLİ BİR ŞEY OLDUĞUNU ANLAYACAKLAR



Çocuklarıma vasiyetim var bu aracı torunlarıma miras bırakacağım diyen Şahin; "Bu otomobil onlara dedelerinden hatıra. Emsalsiz bir araç bu. Büyüdüklerinde ne kadar kıymetli bir şey olduğunu anlayacaklar. Satmayı düşünmüyorum iki üç sene önce 500 bin lira teklif edildi. Filmlerde oynatmak, gelin arabası yapmak istediler ama hiçbirine sıcak bakmadım. Hatta Afyon bayisi otomobili almak istedi ama vermedim. Otomobilimiz fabrikadan çıktığı gibi ful, her şeyi orijinal. İki parça boyası var. Sigortasını muayenesini düzenli olarak yaptırıyorum araç 100 bini yeni geçti onu da biz devirdik. Kullanımı şu anki en lüks otomobillerden daha zevkli. Bu çok farklı bir duygu" dedi.

TALEP FAZLA

Bu otomobilden Türkiye'de sadece bir tane var diyen Metehan Şahin; "Araç 1.6 motor, fren diskleri tekerin içinde değil motorun orta bölümünde yer alıyor. Kimse bu araca bir yerde denk gelmediği için tuhaf karşılıyor markasını bilemiyorlar. Satılık değil fakat talep fazla." İfadelerini kullandı.